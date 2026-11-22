Juegos mecánicos en ferias de Reynosa y Querétaro tuvieron fallas. Foto:Cuartoscuro

Visitantes de las ferias de Reynosa, Tamaulipas, y Querétaro vivieron momentos de tensión durante este fin de semana, luego de que se registraran fallas en juegos mecánicos que dejaron a varias personas atrapadas o suspendidas en las atracciones.

En Reynosa, usuarios quedaron varados en una montaña rusa instalada en la feria local y personal de seguridad intervino para realizar las maniobras de rescate. En Querétaro, una falla eléctrica afectó al menos tres juegos mecánicos de la Feria Ganadera, donde decenas de personas permanecieron suspendidas mientras se atendía la emergencia.

En ambos casos fue necesaria la intervención de personal encargado de la seguridad y atención de incidentes. Las atracciones de Querétaro reanudaron operaciones después de que se atendió el problema eléctrico.

Montaña rusa se detiene en la Feria de Reynosa

El primer incidente ocurrió en la Feria del Centenario Expo Reynosa 2026, en Tamaulipas, cuando un vagón de la montaña rusa quedó detenido a medio recorrido con varios pasajeros a bordo.

Las personas permanecieron a varios metros de altura mientras personal de seguridad realizaba las maniobras para bajarlas y ponerlas a salvo. El momento fue captado en video y difundido en redes sociales como en la cuenta de X de Jorge Montiel, donde se observa la atracción detenida con los usuarios todavía en su interior.

Varias personas se quedaron atoradas en la montaña rusa de la feria de Reynosa en Tamaulipas. Personal de seguridad realizó las labores de rescate. pic.twitter.com/QTbkV8hIea — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) November 22, 2026

Elementos de Protección Civil acudieron para atender la falla y que los pasajeros fueron rescatados sin que se reportaran personas lesionadas. También se informó que el juego fue suspendido mientras se revisaban sus condiciones de funcionamiento.

El incidente ocurrió después de que el Ayuntamiento de Reynosa informara que Protección Civil y Bomberos realizaría inspecciones a las atracciones de la feria. Entre los aspectos contemplados estaban la estructura, los anclajes, los sistemas eléctricos, los frenos, los cinturones y los dispositivos de seguridad

Falla eléctrica deja personas suspendidas en la Feria Ganadera de Querétaro

Un segundo incidente se registró en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde una interrupción del suministro eléctrico dejó a visitantes suspendidos en juegos mecánicos durante la noche del sábado 21 de noviembre.

La emergencia fue difiundida por la cuenta de X de Expreso Querétaro y fue atendida por personal de Protección Civil, mientras los operadores revisaban las instalaciones eléctricas y las condiciones de las atracciones. Los reportes iniciales hablaron de personas atrapadas en distintos juegos y de una falla relacionada con las plantas generadoras de energía.

Presuntamente una sobrecarga en la planta de luz que alimentaba una de las atracciones provocó que el juego fuera detenido como medida preventiva. Durante el procedimiento para sustituir el generador, algunas personas permanecieron aproximadamente cinco minutos en la estructura, bajo supervisión del personal operativo.

#Querétaro || ⚠️😱🎡¡Terror en las alturas!

Se quedan sin luz en el segundo fin de semana de la feria.

Decenas de personas se quedaron atrapadas luego de un sobrecalentamiento en las plantas de energía de al menos tres juegos mecánicos. pic.twitter.com/eN8vvWC28s — Expreso Querétaro (@expresoqro) November 22, 2026

Los dos incidentes registrados en Reynosa y Querétaro ocurrieron en espacios de entretenimiento con juegos mecánicos y requirieron la intervención de personal de seguridad o cuerpos de emergencia para atender a los visitantes.

Hasta el momento, los reportes consultados no establecen que haya personas fallecidas o lesionadas en estos dos incidentes. Las causas y las condiciones de operación de cada atracción deberán determinarse mediante las revisiones correspondientes.

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