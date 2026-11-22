Charles Leclerc podría estar en problemas con Ferrari. Foto: AFP

La tensión dentro de Ferrari volvió a escalar después del Gran Premio de Las Vegas, donde Charles Leclerc protagonizó un nuevo incidente con Lewis Hamilton que provocó el enojo del director de la escudería, Frédéric Vasseur, quien calificó la acción del monegasco como un “error profesional”.

El choque ocurrió al final de la carrera disputada el sábado en el circuito urbano de Las Vegas, en un episodio que revive los problemas entre los dos pilotos de Ferrari, apenas tres semanas después de otro incidente durante el Gran Premio de México.

Vasseur reprochó a Leclerc no haber respetado las indicaciones del equipo y aseguró que previamente habían hablado sobre la importancia de evitar maniobras que comprometieran el resultado de la escudería, especialmente cuando se encontraba detrás de Hamilton.

Vasseur acusa a Leclerc de no escuchar las instrucciones de Ferrari

El dirigente francés aseguró que el equipo ya había advertido al piloto sobre la importancia de pensar en Ferrari cuando se encontrara detrás de Hamilton. Sin embargo, consideró que Leclerc ignoró las indicaciones, lo que terminó perjudicando el resultado y las posibilidades de la escudería.

“Un error profesional”, afirmó molesto Vasseur, quien reconoció que vivió el incidente incluso peor que el ocurrido en México, pues aseguró que el equipo ya había hablado con los pilotos sobre este tipo de situaciones.

“Lo viví muy mal (el choque), incluso peor que en México porque ya se les había advertido. Tuvimos una conversación en México que fue clara y hoy hemos repetido el mensaje durante la carrera. Dijimos claramente a Charles que pensara en el equipo cuando estuviera detrás de Lewis. No escuchó y creo que es un error profesional”, declaró a Canal+.

Vasseur también lamentó que el incidente echara a perder el trabajo realizado por el equipo durante el fin de semana, pues consideró que Ferrari tenía ritmo suficiente para conseguir un resultado favorable en Las Vegas.

“Todos ponemos una enorme energía, hacemos grandes sacrificios y ahora hemos arruinado un posible buen resultado porque el ritmo era bastante bueno. Pero sea cual sea el resultado, no tenemos derecho a arruinar algo cuando la gente trabaja para ti, así que mantengo mi postura: es completamente inaceptable”, insistió.

Leclerc acepta su responsabilidad tras el incidente con Hamilton

Al terminar la carrera, el piloto monegasco reconoció que cometió un error y aceptó que una posible sanción de 10 segundos estaría justificada, aunque señaló que desde el interior del monoplaza tuvo una percepción diferente de la maniobra.

“Si me ponen diez segundos de penalización, es porque lo merezco, porque simplemente he hecho algo mal. Tendré que revisar la acción. En el coche tenía una opinión diferente, pero voy a mirar qué he hecho mal”, declaró Leclerc.

Las disculpas del piloto, sin embargo, llegan en un momento complicado para Ferrari, pues los roces con Hamilton se han repetido durante los últimos meses y han alimentado la tensión entre ambos compañeros.

Leclerc y Hamilton acumulan incidentes en Ferrari

El episodio de Las Vegas se suma a otros enfrentamientos entre los pilotos de la Scuderia. Durante el Gran Premio de México, Leclerc arrinconó a Hamilton, quien había arrancado desde la pole position, mientras el monegasco se adelantaba y se saltaba una chicana, una acción que terminó con una penalización de 10 segundos y afectó sus posibilidades de victoria.

Dos meses antes, en Monza, Leclerc también empujó al siete veces campeón del mundo hacia la grava, comprometiendo su carrera.

Sobre el incidente más reciente, el monegasco explicó que no buscó justificarse, pero reconoció que calculó mal la situación y la posición de su compañero.

“Es muy diferente de los choques o las peleas que hemos tenido en el pasado, en las que habíamos llevado los límites un poco demasiado lejos… Era bastante natural estar a su lado con la potencia que yo tenía, pero creo que subestimé el hecho de que desde su coche él no veía el mío”, argumentó.

Leclerc, quien llegó a Ferrari en 2019 y considera a la escudería su segunda familia, atraviesa un momento delicado por la recurrencia de estos episodios, especialmente al tener como compañero a Hamilton, uno de los pilotos más reconocidos y respaldados por los aficionados del equipo italiano.

Vasseur tendrá que intervenir ante la tensión entre los pilotos

La situación también coloca a Frédéric Vasseur bajo presión, pues el dirigente mantiene una relación cercana con Leclerc y, desde su llegada a Maranello en 2023, ha sido señalado por supuestamente favorecer al piloto monegasco.

El propio Leclerc lamentó que su error también afectara a Vasseur, quien ahora deberá intervenir para evitar que los problemas entre ambos pilotos sigan perjudicando a Ferrari.

“Lo siento muchísimo por el equipo y por Fred, que tuvo una conversación con los dos y que hoy se encuentra en una situación en la que debe dar explicaciones cuando el error viene de mi lado”, concluyó.

Con las críticas de la prensa italiana y la presión por los resultados, Vasseur tendrá que gestionar nuevamente la relación entre Leclerc y Hamilton, una rivalidad interna que amenaza con complicar a Ferrari en su búsqueda por volver a conquistar un campeonato mundial, objetivo que la escudería persigue desde hace casi dos décadas.

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