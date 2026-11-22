Agentes de ICE detuvieron a dos mexicanos en aeropuerto de Seattle. Foto: AFP

El arresto de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto de Seattle provocó críticas del gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, quien acusó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de actuar sin control, luego de que ambos fueran detenidos cuando se disponían a abordar un avión.

Los hechos ocurrieron este sábado en el principal aeropuerto de Seattle, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varios hombres encapuchados que interceptaron a dos personas en una pasarela de embarque y las sacaron del lugar.

Mientras tanto en gringolandia

«¡Por favor, no!»:



ICE arresta a un hombre en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, a pesar de que su hija afirmaba que tenía un permiso de trabajo. pic.twitter.com/AxuUmtvUDT — aapayés (@aapayes) November 22, 2026

Tras la difusión de los videos como en la cuenta de X de Aapayes, ICE confirmó que sus elementos realizaron las detenciones como parte de sus operativos migratorios en Estados Unidos. La agencia señaló que ambos ciudadanos mexicanos permanecían en el país después de que vencieran sus respectivos permisos de estancia.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos por ICE en Seattle?

La agencia migratoria identificó a los detenidos como Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía, ambos de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con ICE, Larrondo Mendoza fue detenido durante una operación dirigida específicamente a su localización, debido a que presuntamente permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa.

En el caso de Hernández Mejía, la dependencia informó que también tenía un permiso migratorio vencido. Sin embargo, agregó que la mujer sería acusada de agredir a un agente federal, luego de que presuntamente le arrojara café caliente durante el incidente.

Ambas detenciones ocurrieron en las instalaciones aeroportuarias, cuando los mexicanos intentaban abordar un vuelo operado por Alaska Airlines.

Gobernador de Washington acusa a ICE de actuar sin control

El gobernador Bob Ferguson cuestionó la forma en que se realizó el operativo y manifestó su inconformidad por la presencia de agentes encapuchados que no se identificaron durante las detenciones.

A través de sus redes sociales, calificó a la agencia migratoria como una institución que está “completamente fuera de control”.

Durante una conferencia de prensa, Ferguson también señaló que los agentes federales podrían haber infringido una legislación estatal que restringe el uso de coberturas faciales por parte de integrantes de las fuerzas del orden.

Por ello, anunció que investigaría las circunstancias en las que se desarrolló el operativo, particularmente cómo los elementos de ICE consiguieron acceder a la pasarela de embarque del aeropuerto.

Alaska Airlines expresa preocupación por las detenciones

La intervención de los agentes federales también generó una reacción de Alaska Airlines, compañía que operaba el vuelo que los dos ciudadanos mexicanos pretendían abordar.

La aerolínea manifestó su preocupación por las acciones de las autoridades durante la mañana del sábado, luego de que las detenciones ocurrieran en una zona de acceso a las aeronaves.

Los arrestos se producen en medio de los operativos migratorios impulsados por el Gobierno del presidente Donald Trump, mediante los cuales ICE ha realizado detenciones y redadas en diferentes puntos de Estados Unidos.

El caso abrió cuestionamientos por la forma en que se ejecutó el procedimiento en el aeropuerto de Seattle, mientras las autoridades federales sostienen que las detenciones respondieron a presuntas violaciones migratorias y, en uno de los casos, a una agresión contra un agente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.