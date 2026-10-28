¡De película! Rays remontan a Brewers en 12 entradas y obligan el Juego 5 en la Serie Mundial

El Tropicana Field tendrá un juego más | Reuters

Los Tampa Bay Rays evitaron la barrida en la Serie Mundial 2026 al derrotar 4-3 a los Milwaukee Brewers en un Juego 4 que se extendió hasta la duodécima entrada. Milwaukee estaba a tres outs de conquistar el campeonato cuando Tampa Bay remontó en la novena y, finalmente, Ben Williamson conectó el sencillo que produjo la carrera de la victoria. El triunfo permitió a los Rays ganar su primer partido de la serie y forzar un quinto encuentro.Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.