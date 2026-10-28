Blanca Cruz García toma protesta como presidenta provisional del INE

Blanca Cruz García tomó protesta este martes como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de Guadalupe Taddei. La funcionaria estará al frente del organismo mientras se elige a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

La nueva presidenta interina del INE rindió protesta durante la noche ante el Consejo General del instituto. Su nombramiento será temporal, ya que la Cámara de Diputados deberá llevar a cabo el procedimiento para definir a la persona que asumirá la titularidad.

Blanca Cruz García se toma protesta a sí misma como consejera presidenta provisional del INE.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/MyLRQRGFGU — Uno TV (@UnoNoticias) October 28, 2026

Asumo provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral consciente del carácter temporal de esta responsabilidad (…) La autonomía electoral no significa opacidad, ni excepción frente a la ley, significa independencia para cumplir nuestras funciones y la responsabilidad para rendir cuentas. La democracia mexicana no se sostiene en una persona ni en una coyuntura, se sostiene en instituciones, reglas, servidoras y servidores profesionales, y decisiones adoptadas con responsabilidad colectiva”, aseguró en su primer discurso como presidenta del INE.

Consejerías emiten mensaje para revertir la crisis de credibilidad del INE

Previo a la toma de protesta, consejerías emitieron un mensaje. Uno de los más críticos fue el de Uuc-kib Espadas, quien criticó a quienes se convirtieron en vendedores de papelería electoral.

“Quien sucumbió al enamoramiento del dinero no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional. Blanca, recibes un INE muy golpeado muy severamente en su credibilidad”, señaló.

Por su parte, Carla Humphrey aseguró que parte del trabajo para revertir la crisis de credibilidad del INE, es echar atrás la reforma que dio origen a estos problemas.

“A las y los integrantes del Congreso de la Unión me parece que es urgente y algo que tienen que tomar en sus manos retirar este maxipoder, superpoder, atribuciones, para nombrar a toda la Junta General Ejecutiva”.

En su oportunidad, Arturo Castillo insistió en poner bajo la lupa a quienes desde dentro del INE incurrieron en actos ilícitos.

“Será necesario revisar la actuación de toda la Junta General Ejecutiva y de todas las personas que pudieran estar involucradas en alguna irregularidad”, señaló Arturo Castillo

¿Cuánto tiempo estará Blanca Cruz al frente del INE?

La presidencia provisional de Blanca Cruz tendrá una duración estimada de entre cuatro y cinco semanas. Sin embargo, su permanencia dependerá del tiempo que tome el procedimiento de selección en la Cámara de Diputados.

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