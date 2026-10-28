Cierran Reforma por evento de Cadillac F1; revisa alternativas viales y modificación a la rutas del Metrobús

Cierres en Paseo de la Reforma por Cadillac F1. FOTO: Archivo

La avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, tendrá cierres viales este miércoles 28 de octubre por el “Primer Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team”, evento que forma parte de las actividades previas al Gran Premio de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de Tránsito implementará un dispositivo vial en la zona, por lo que pidió a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

¿Dónde habrá cierres en Paseo de la Reforma por Cadillac F1?

De acuerdo con la información de las autoridades, la circulación estará cerrada en ambos sentidos de los carriles centrales de Paseo de la Reforma, así como en distintos cruces del tramo comprendido entre Lieja y Río Rhin.

El evento de Cadillac F1 Team se realizará entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, una de las zonas principales de Paseo de la Reforma.

Además, la SSC señaló que, debido a las actividades previas al Gran Premio de México, se mantienen restricciones a la circulación entre Lieja y la Glorieta del Ahuehuete.

Por ello, quienes tengan previsto acudir al evento o circular por esta zona de la capital deberán considerar las afectaciones al tránsito.

#F1 | ¿Vas a asistir al "Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team" en #PaseoDeLaReforma? 🏎️ 🚦🏁



Personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito implementará un dispositivo de vialidad en la zona. Si planeas acudir o transitar por el lugar, considera las… pic.twitter.com/Vi8ea8wjgM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2026

¿Cuáles son las alternativas viales por el cierre de Reforma?

La Subsecretaría de Control de Tránsito dio a conocer cinco opciones para evitar los tramos afectados por el evento de Fórmula 1.

Las alternativas viales recomendadas son:

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Maestro Antonio Caso

James Sullivan

Estas vialidades podrán utilizarse como opciones para desplazarse por la zona durante las restricciones anunciadas en Paseo de la Reforma.

#PrecauciónVial | Por evento mañana 28 de octubre, “Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team” entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, considera cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma y en sus distintos… pic.twitter.com/YuPSgsXL81 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 28, 2026

La Policía de Tránsito recomendó a los conductores tomar precauciones y planear sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos durante los cierres.

Metrobús: rutas sin servicio este miércoles 28 de octubre

El Metrobús anunció modificaciones en el servicio de las líneas 3, 4 y 7 para este miércoles, debido al evento Cadillac F1 Team y concentraciones religiosas en San Hipólito.

Los cambios comenzarán a las 4:30 de la mañana y permanecerán hasta la conclusión de actividades. Algunas rutas suspenderán operaciones, mientras que otras mantendrán el servicio en tramos específicos.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Mañana 28 de octubre a partir de las 4:30 horas, las Líneas 3 y 7, y la Ruta Norte de Línea 4 tendrán modificaciones en el servicio por evento recreativo y concentraciones religiosas. 🚌



👉 Sujeto a condiciones viales.



📲 Mantente pendiente y consulta el Estado… pic.twitter.com/ICh1V1VSmb — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 28, 2026

Línea 3 del Metrobús

La Línea 3 suspenderá el servicio en las siguientes estaciones:

Mina

Hidalgo

Juárez

Balderas

El servicio se mantendrá entre Tenayuca y Buenavista, así como entre Cuauhtémoc y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Además, la ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac no tendrá servicio.

Línea 4 del Metrobús

En la Línea 4, Ruta Norte, las unidades circularán únicamente en los siguientes tramos:

Buenavista a Bellas Artes

Teatro Blanquita a San Lázaro

Pantitlán a Alameda Oriente

Por otra parte, la Ruta Sur y el servicio al Aeropuerto operarán sin modificaciones, de acuerdo con el aviso oficial.

Línea 7 del Metrobús

La Línea 7 también tendrá cambios en su operación.

El servicio estará disponible en estos tramos:

Hidalgo a Campo Marte

Hospital Infantil La Villa a Glorieta de Violeta

Sin embargo, la ruta Alameda Tacubaya-París permanecerá sin servicio durante las modificaciones anunciadas.

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