¿Por qué renunció Guadalupe Taddei y quién quedó al frente del INE?

Guadalupe Taddei renunció. Es la primera titular del árbitro electoral que deja el cargo entre señalamientos de conflicto de interés y tráfico de influencias; se va en pleno proceso electoral, con un proveedor de materiales bajo la lupa y tras la salida de tres directivos ligados a él.

Taddei dice irse con la frente en alto; los hechos dicen otra cosa: sale por la puerta de atrás y dejó un cochinero.

No fue un accidente. Dividió al consejo, cesó a funcionarios de carrera y colocó a perfiles cuestionados en puestos clave. Sus pares la acusaron de opacidad: tres años y siete meses de mala conducción.

Afín al lopezobradorismo, no frenó las campañas anticipadas, avaló la sobrerrepresentación de Morena y respaldó la elección judicial. Palacio quería un árbitro discreto y obtuvo escándalos casi a diario; por eso la soltaron.

Taddei llegó para disciplinar al árbitro y lo dañó. Ella se va; el problema se queda.

El INE queda con diez consejerías y Blanca Cruz García como presidenta interina —vinculada, por cierto, al clan Taddei—. En unas semanas los diputados nombrarán a otra mujer por cuatro años.

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