¿Es verdad que en CDMX ya no se castigarán robos menores a 5 mil pesos?

¿Robos menores a 5 mil pesos, sin castigo penal? Foto: Getty

¿Es cierto que en la Ciudad de México ya no se castigarán robos menores a 5 mil pesos? La respuesta es NO, pero la confusión surgió luego de que la diputada local del PAN, América Rangel, subiera un video en X en el que aseguraba que el Gobierno de la capital envío ” una iniciativa para que robos pequeños ya no se persigan como delito“.

🚨 Mucho ojo con esto.



El @GobCDMX envió una iniciativa para que robos pequeños ya no se persigan como delito.



Le llaman “justicia cívica”, pero más bien es permiso para robar 👇. pic.twitter.com/ic1wejLyJH — América Rangel (@AmerangelLorenz) October 27, 2026

¿Qué dice en realidad la propuesta?

La propuesta, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2026, contempla que ciertas infracciones contra la propiedad, cuando no excedan las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), puedan atenderse mediante una vía cívica y no penal.

Las sanciones incluirían una infracción tipo E, arresto de 30 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 14 a 18 horas. También se contempla la reparación simbólica, material y económica del daño.

El artículo 29 Quáter, citado en la propuesta, se refiere a infracciones contra la propiedad cuyo monto no exceda las 50 UMA. El planteamiento busca que determinados conflictos puedan resolverse mediante mecanismos alternativos y sanciones cívicas.

Foto: Congreso CDMX

Entre las medidas contempladas se encuentran:

Infracción tipo E.

Arresto de 30 a 36 horas , como una de las alternativas previstas.

, como una de las alternativas previstas. Trabajo en favor de la comunidad de 14 a 18 horas , como otra alternativa.

, como otra alternativa. Reparación del daño, que podría ser simbólica, material y económica, de manera inmediata y a satisfacción de la persona afectada.

La iniciativa plantea que estos casos sean atendidos por una persona juzgadora cívica, en lugar de seguir la vía penal, cuando se cumplan las condiciones que establece el texto.

¿A cuánto equivalen las 50 UMAs en 2026 y de dónde salió la cantidad de 5 mil pesos?

El límite mencionado en la iniciativa corresponde a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estableció que la UMA diaria vigente desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos.

El cálculo es el siguiente:

Concepto Cantidad UMA diaria en 2026 $117.31 Límite propuesto 50 UMA Equivalencia en pesos $5,865.50

Por lo tanto, las 50 UMAs equivalen a 5 mil 865 pesos con 50 centavos, no exactamente a 5 mil pesos.

Este monto corresponde al límite económico señalado en el texto de la propuesta; su aplicación dependería de las condiciones que finalmente se aprueben, en caso de que la iniciativa avance.

¿Entonces podrán robarte por menos de 5 mil pesos sin consecuencias penales?

No. La iniciativa se refiere sólo a determinados daños a la propiedad.

El robo y los daños a la propiedad son conductas distintas. La aplicación de una sanción cívica dependería de que los hechos encuadren en las infracciones contempladas por la propuesta y de que se cumplan sus requisitos legales.

Por ello, el límite de 50 UMA no debe interpretarse como una cantidad que una persona pueda robar sin enfrentar consecuencias. Tampoco significa que cualquier daño cuyo monto sea inferior a esa cifra quedaría automáticamente fuera de la vía penal.

¿Qué son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias?

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son procedimientos que permiten atender determinados conflictos mediante vías distintas a un juicio tradicional, con el objetivo de alcanzar acuerdos entre las partes cuando la ley lo permite.

En el contexto de la iniciativa, estos mecanismos podrían facilitar que ciertos daños a la propiedad se atiendan de forma más directa, mediante la reparación del daño y las sanciones previstas.

No obstante, su aplicación no elimina automáticamente la responsabilidad penal en todos los casos. El tipo de conducta, las circunstancias y las disposiciones legales aplicables son los factores que determinan la vía correspondiente.

En conclusión, la afirmación de que en la Ciudad de México podrán robarte por menos de 5 mil pesos sin consecuencias penales es incorrecta: la propuesta se refiere a determinadas infracciones por daños a la propiedad y no establece que el robo deje de ser delito.

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