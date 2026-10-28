Kim Kardashian y Naomi Watts están en la CDMX para presentar “Todo Vale”

Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash. Foto: Alfredo Narváez

El elenco de la serie “Todo Vale“, incluyendo a Kim Kardashian y Naomi Watts, están de visita en la Ciudad de México (CDMX) para presentar la segunda temporada que se estrenará el próximo 4 de noviembre en la plataforma de Disney+.

Sarah Paulson y Niecy Nash también se encuentran en la capital mexicana para celebrar el éxito del show dirigido por Ryan Murphy (“American Horror Story”) y que sigue a un grupo de abogadas especialistas en divorcios.

Kim Kardashian. Foto: Alfredo Narváez

Pese a la lluvia, elenco de “Todo Vale” se presenta en CDMX

Una lluvia que duró casi tres horas en la Ciudad de México provocó que el elenco de “Todo Vale” saliera al escenario después de lo esperado. Los organizadores esperaron a que el clima diera tregua, pero no sucedió.

Poco después de las 20:30 horas, Naomi Watts salió a escena resguardada por paraguas, seguida por Niecy Nash.

“¿Están todos bien? Muchas gracias por esperarnos y por soportar tanto tiempo”. Naomi Watts

Naomi Watts. Foto: Alfredo Narváez

Las últimas en hacer acto de presencia en el escenario fueron Kim Kardashian y Naomi Watts, quienes salieron tomadas del brazo, tratando de no resbalar por el piso mojado.

Las cuatro protagonistas de “Todo Vale” platicaron durante poco más de 10 minutos sobre la serie. Naomi Watts fue la primera en preguntarle al público cómo se encontraba tras la lluvia.

Al final de la breve conversación, Kim Kardashian y compañía se tomaron una foto grupal, saludaron al público y mandaron besos al aire.

Kim Kardashian deslumbró en su visita a CDMX

Kim Kardashian. Foto: Alfredo Narváez

La actriz más esperada de la noche fue Kim Kardashian, socialité estadounidense, quien lució un vestido blanco con detalles plateados.

La parte inferior estaba decorada con plumas, lo que acaparó los aplausos y las miradas de las decenas de seguidores que se dieron cita en la CDMX este martes.

¿De qué trata “Todo Vale”?

Foto: Alfredo Narváez

“Todo Vale” sigue la historia de un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho.

Estas mujeres son brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidiando con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo.

“En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas“, enfatiza la sinopsis de “Todo Vale“.

Elenco de “Todo Vale” visita México tras su paso por Roma

Kim Kardashian y el resto del elenco de “Todo Vale” pasearon por Roma, Italia, como parte de la gira de medios de la serie; las cuatro actrices se tomaron fotos frente a las calles romanas.

La socialité y protagonista de “Keeping up with the Kardashians” se robó las miradas con un vestido blanco con puntos negros que lució junto a un par de perros dálmata, mientras que Paulson, Nash y Watts lucieron sobrias.

Cabe destacar que el elenco del show de Disney+ también aprovecharon la visita para pasearse por la alfombra roja del Festival de Cine de Roma, en donde Diego Luna se llevó el premio a Mejor Guion por “Ceniza en la Boca“.

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