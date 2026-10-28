“Ciudad de Muertos”: José Manuel Cravioto retrata la obra de Enrique Metinides

Eduardo Díaz, José Manuel Cravioto y Jero Medina. Foto: Alberto Estrada

La muerte, la memoria y la delgada línea entre la realidad y la ficción son los ejes de “Ciudad de Muertos”, película dirigida por José Manuel Cravioto, inspirada en la vida y el trabajo del fotógrafo de nota roja Enrique Metinides, que llega a los cines este 29 de octubre.

Protagonizada por Jero Medina, la cinta rinde homenaje a uno de los personajes más emblemáticos de la fotografía mexicana y a la Ciudad de México, escenario de historias marcadas por la violencia y la condición humana.

“Quería que esta fuera una carta de amor a la Ciudad de México, al cine mexicano en particular y a la fotografía”, señaló Cravioto.

Para Jero Medina, interpretar a Metinides implicó acercarse a su universo visual y comprender su manera de observar el mundo. El actor estudió sus fotografías y encontró detalles que lo conectaron con el fotógrafo, como la cámara Brownie que recibió durante su infancia y que también formó parte de su propia historia familiar.

“Quería hacer un Enrique que Enrique pudiera ver y estar orgulloso de ese personaje”, explicó sobre su intención de construir una interpretación que fuera más allá de imitar su voz o sus gestos.

Medina también buscó transmitir la valentía y la mirada particular con la que Metinides documentaba la nota roja. Durante su preparación, se acercó a los elementos personales que acompañaron al fotógrafo, entre ellos las ranas que consideraba amuletos, así como a las historias y los detalles escondidos en sus imágenes.

El objetivo fue encontrar la esencia del personaje y llevarla a la pantalla desde una interpretación propia, respetuosa de su legado.

“Ciudad de Muertos”: la Ciudad de México y la mirada sobre la realidad

Presentación de “Ciudad de Muertos”. Foto: Alberto Estrada

La Ciudad de México también adquiere protagonismo en “Ciudad de Muertos”. Durante el rodaje, una escena filmada en el Ángel de la Independencia, que se encontraba rodeado de vallas por trabajos de remodelación, provocó que algunas personas creyeran que el monumento se había caído. La anécdota llevó a Cravioto a reflexionar sobre la percepción y la manera en que interpretamos las imágenes: “Tu cerebro encuadra lo que tú quieres ver”.

La música original, compuesta por Quique Rangel, de Café Tacvba, y Mike Sandoval, de Dos Contrabajos, refuerza la atmósfera de suspenso mediante una propuesta creada únicamente con contrabajos.

Otro de los temas centrales es la relación de la sociedad mexicana con la violencia y la muerte, una presencia cotidiana que puede llegar a normalizarse. Cravioto explicó que la película busca provocar una reflexión sobre esa convivencia y la manera en que las imágenes de tragedias se convierten en parte del paisaje informativo.

Metinides conoció y leyó el guion, además de participar como productor ejecutivo del proyecto. En sus últimos encuentros con Cravioto, compartió fotografías y le mostró detalles que había descubierto en sus propias imágenes.

Cerca de un mes antes de morir, ambos tomaron una fotografía al mismo tiempo, cada uno con su cámara o celular. El director considera que quizá aquella fue una de las últimas imágenes capturadas por el fotógrafo.

Con “Ciudad de Muertos”, Cravioto busca que el público salga de la sala cuestionando su propia relación con la muerte y la manera en que mira la realidad.

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