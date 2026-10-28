Activan alerta púrpura por lluvias en CDMX; estas son las alcaldías afectadas

Activan alerta púrpura, naranja y amarilla por lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas púrpura, naranja y amarilla por lluvias fuertes en 11 alcaldías de la Ciudad de México, para la noche de este martes 27 de octubre de 2026.

La dependencia informó que las precipitaciones podrían superar los 70 milímetros en Benito Juárez, mientras que en otras zonas se esperan lluvias de entre 15 y 49 milímetros. Las alertas estarán vigentes de las 20:55 a las 22:00 horas.

Alerta púrpura, naranja y amarilla por lluvias en CDMX

La alerta púrpura, el nivel más alto de los tres avisos emitidos, se activó en la alcaldía Benito Juárez, donde se pronostican lluvias superiores a 70 milímetros.

Protección Civil advirtió que estas precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves, fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Por su parte, la alerta naranja se activó en tres alcaldías, donde se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en vialidades.

La alerta amarilla se emitió por lluvias de entre 15 y 29 milímetros en siete alcaldías:

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Venustiano Carranza

Entre los riesgos señalados se encuentran encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas, árboles y lonas.

⚠️🌧 Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del martes 27/10/2026, en la demarcación: @BJAlcaldia.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 27/10/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO,… pic.twitter.com/ZOvIzBZHph — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias en CDMX?

Ante las condiciones previstas, se pidió a la población tomar precauciones para evitar accidentes.

Entre las principales recomendaciones están:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua.

Caminar sobre puentes y banquetas.

Evitar refugiarse debajo de árboles.

Cerrar puertas y ventanas.

Retirar basura de las coladeras.

Utilizar paraguas o impermeable al salir.

Ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Permanecer en un lugar seguro y esperar a que disminuya la lluvia.

En zonas con riesgo de inundación, la dependencia también recomienda guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y atender las indicaciones oficiales.

¿Dónde reportar emergencias por lluvias?

La SGIRPC recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con las lluvias en la CDMX, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono 55-5683-2222.

Los avisos fueron emitidos a las 20:55 horas de este martes y contemplan condiciones de lluvia hasta las 22:00 horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.