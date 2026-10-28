Fin al paro de transportistas; habrá mesas con gobierno

Transportistas levantan paro nacional. FOTO: Cuartoscuro

Los transportistas de carga levantaron el paro nacional que provocó bloqueos en las principales carreteras del país y afectó, durante la mañana del lunes, la zona norte de la Ciudad de México. La decisión se tomó después de una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde representantes del sector y autoridades federales acordaron instalar mesas de trabajo permanentes para atender las demandas de los operadores.

En la negociación participaron representantes de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y líderes del transporte de carga.

El acuerdo contempla mesas de trabajo con tiempos definidos para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el gremio, principalmente en materia de seguridad carretera, bienestar laboral, impuestos y modernización de unidades.

Augusto Morales Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), destacó la disposición de las autoridades para escuchar las demandas del sector.

“Este gran avance con las puertas que se están abriendo, recuerden que son mesas resolutivas, con tiempos definidos; estaremos cuidando mucho eso”, señaló.

¿Qué acordaron los transportistas con el Gobierno?

Las mesas de trabajo estarán enfocadas en cuatro temas principales:

Seguridad carretera: reforzar la protección de los operadores que circulan por las carreteras federales.

Bienestar laboral: garantizar el acceso a la seguridad social para los trabajadores del transporte.

Economía e impuestos: avanzar en la simplificación tributaria y analizar la creación de un régimen fiscal especial.

Renovación de unidades e infraestructura: buscar mecanismos de financiamiento para modernizar los vehículos y revisar las condiciones de las carreteras y la operación de las autopistas.

Estos puntos forman parte de los acuerdos establecidos para dar seguimiento a las exigencias del sector transportista.

CANACAR reconoce labor de operadores tras paro nacional

Durante su mensaje, Morales Melo también reconoció el trabajo de los operadores de carga, quienes diariamente transportan productos e insumos a diferentes puntos del país.

“Somos una sola voz que ha hablado por los operadores, que son los que están todos los días allá afuera garantizando que lleguen a nuestras casas y a nuestros negocios todos los insumos que necesitamos”, expresó.

El dirigente agradeció a las autoridades por escuchar al sector y a quienes participaron en la movilización.

Con el levantamiento del paro nacional de transportistas, el siguiente paso será dar seguimiento a las mesas de negociación y a los plazos establecidos para atender las demandas del gremio.

Fuente: CANACAR y AMOTAC.



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