¿Cómo convertir un disfraz en cosplay? Sigue estos trucos y gana pases para La Mole Horror Edition con Uno TV

Halloween es la oportunidad perfecta para caracterizarse como un personaje de terror, anime, películas o videojuegos; sin embargo, no siempre es necesario comprar un traje profesional para conseguir un buen resultado; con algunos ajustes en el maquillaje, la peluca y los accesorios, un disfraz convencional puede convertirse en un cosplay mucho más elaborado.

Amorcillo del Cora, cosplayer que participará en La Mole Horror Edition, compartió con Unotv.com algunos consejos para mejorar una caracterización sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. La clave, explicó, está en prestar atención a los detalles y aprovechar los recursos que se tienen a la mano.

¿Cómo transformar un disfraz en cosplay? Estos son los consejos de una experta

Disfraces de Harley Quinn. Foto: Hannia Tururbiartes

Una de las primeras recomendaciones es no limitarse al traje que se consigue en tiendas de disfraces o plataformas de comercio electrónico. Para elevar el resultado, es importante trabajar en los elementos que ayudan a recrear la apariencia del personaje.

Durante la entrevista, Amorcillo del Cora explicó que hay cinco aspectos que pueden marcar la diferencia:

Maquillaje: permite modificar visualmente los rasgos del rostro, agrandar los ojos o recrear características particulares del personaje. En figuras de terror, como Pennywise, los colores y los trazos también pueden ayudar a generar una apariencia más macabra

permite modificar visualmente los rasgos del rostro, agrandar los ojos o recrear características particulares del personaje. En figuras de terror, como Pennywise, los colores y los trazos también pueden ayudar a generar una apariencia más macabra Pelucas: es importante peinarlas y estilizar su forma para que se parezcan al cabello del personaje; asimismo, conviene controlar el brillo excesivo y mantenerlas arregladas durante el tiempo que se utilicen.

es importante peinarlas y estilizar su forma para que se parezcan al cabello del personaje; asimismo, conviene controlar el brillo excesivo y mantenerlas arregladas durante el tiempo que se utilicen. Pupilentes: pueden complementar la caracterización cuando el personaje tiene un color o una apariencia particular en los ojos

pueden complementar la caracterización cuando el personaje tiene un color o una apariencia particular en los ojos Accesorios y props: son los objetos que ayudan a completar el cosplay, como armas ficticias, cuernos, escudos u otros elementos distintivos

son los objetos que ayudan a completar el cosplay, como armas ficticias, cuernos, escudos u otros elementos distintivos Adentrarte en el personaje: tener una buena actitud y adentrarte en el personaje puede hacer que tu disfraz pueda elevarse al nivel de un cosplay depende el personaje

La experta destacó que estos detalles pueden mejorar incluso un traje económico. Por ello, antes de comprar un disfraz nuevo, vale la pena revisar qué elementos se pueden adaptar o complementar.

La Mole Horror Edition: una opción para los amantes del cosplay y el terror

Foto: La Mole

Quienes quieran compartir su afición por las caracterizaciones con otros seguidores de la cultura geek podrán encontrar una alternativa en La Mole Horror Edition 2, edición especializada en terror que se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información oficial de la convención, el encuentro reunirá a invitados vinculados con el cine, las series, el cómic, el doblaje y el cosplay. Entre ellos se encuentra Emma-Leigh Cullen, actriz que interpreta a Periwinkle en IT: Welcome to Derry.

Luvianka Gil, vocera de La Mole, explicó que la convención decidió dar mayor peso a las actividades relacionadas con el terror, el misticismo y las tradiciones mexicanas. Entre las experiencias anunciadas se encuentran dinámicas grupales con zombies, payasos y brujas, un flashmob de Thriller, proyecciones de películas y series de terror en el espacio llamado “Cine de Mello”, además de una ofrenda por el Día de Muertos.

“Esta edición nos enfocamos un poco más en las experiencias”, señaló la vocera, quien explicó que la intención es complementar las actividades habituales de la convención con propuestas que permitan a los asistentes participar y convivir.

Asimismo, destacó que la empresa decidió hacer una versión especial de terror debido a que los mexicanos somos fans de este género, “desde siempre han existido folclore, cultura y todo este misticismo que también nosotros llevamos como mexicanos”, comentó.

Para esta edición, la organización esperaba reunir alrededor de 15 mil personas, de acuerdo con lo declarado por Gil. La cifra corresponde a una previsión de asistencia compartida antes del evento.

¿Cómo ganar un pase doble para La Mole Horror Edition?

Uno TV regalará pases dobles para La Mole Horror Edition y para participar tendrás que demostrar que formas parte de la comunidad del medio y del evento. Sigue estos pasos:

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