“Dibu” Martínez sale en camilla y es operado tras lesión en la Premier League

Dibu Martínez en la selección argentina. Foto: AFP

El triunfo del Chelsea por 2-0 sobre el Everton, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, quedó marcado por la preocupante lesión de Emiliano “Dibu” Martínez, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue trasladado a un hospital después de sufrir un fuerte choque de cabezas durante el segundo tiempo. Más tarde trascendió que el guardameta fue operado por una fractura de mandíbula.

"Dibu":

Porque salió el partido de Chelsea ante Everton tras un fuerte golpe en la cabeza pic.twitter.com/aZCfLejq1c — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 17, 2026

El guardameta argentino chocó con Jarrad Branthwaite, capitán de los Toffees, cuando ambos disputaban un balón aéreo en el área. El impacto obligó a detener el encuentro durante varios minutos, mientras el cuerpo médico atendía al futbolista de 34 años, que permaneció tendido sobre el césped antes de ser retirado con el cuello inmovilizado.

Tras el encuentro ,Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, confirmó que Martínez había recuperado la consciencia y estaba siendo sometido a pruebas médicas para determinar las consecuencias del golpe. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Está en el hospital, donde le están haciendo pruebas por precaución. Veremos. Esto es todo lo que sé por ahora”.

El club espaeraba los primeros resultados

Las declaraciones del técnico español ofrecieron una primera señal alentadora sobre el estado del portero, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo ni se conoce si la lesión lo obligará a perderse los próximos compromisos del Chelsea. El club deberá esperar los resultados de los estudios médicos antes de determinar los siguientes pasos en su recuperación.

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La lesión también obligó a Xabi a modificar su equipo. Mike Penders, guardameta belga de 21 años, ingresó en sustitución del argentino e hizo su debut en la Premier League. El joven portero mantuvo el arco en cero durante los minutos restantes, mientras Branthwaite consiguió continuar en el partido después de recibir atención médica.

Pedro Neto marcó los dos goles del Chelsea, al inicio del segundo tiempo y en el minuto 90, para asegurar una victoria que permitió a los Blues escalar al cuarto puesto de la clasificación. Sin embargo, el portugués reconoció que la principal preocupación del vestuario era la salud de Martínez y dedicó el triunfo a su compañero. “Una lástima lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él. Estamos muy contentos, pero tenemos la cabeza puesta en él”, declaró Neto después del encuentro.

Dibu Martínez es operado

Los primeros estudios médicos permitieron identificar la lesión que sufrió Dibu Martínez durante el encuentro entre Chelsea y Everton. De acuerdo con la información difundida por medios especializados, como el diario Olé, el portero fue operado tras confirmarse la fractura de mandíbula.

🚨🚨OPERAN AL DIBU MARTÍNEZ TRAS SUFRIR UNA FRACTURA DE MANDÍBULA



🏥 Tras el fuerte choque, el arquero de la Selección se sometió a una tomografía de cabeza y a estudios de cuello y espalda, cuyos resultados fueron favorables



⚠️ Sin embargo, según pudo averiguar Olé, el Dibu… pic.twitter.com/GTotEUJZ6I — Diario Olé (@DiarioOle) October 17, 2026

Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas ni cuándo podrá regresar a los entrenamientos con su equipo.

La evolución del guardameta y las indicaciones médicas serán determinantes para establecer los plazos de su recuperación. Por ahora, la información disponible no permite confirmar una fecha para su regreso a la actividad.

El incidente ocurrió cuando Martínez y Jarrad Branthwaite, capitán del Everton, fueron por un balón aéreo y chocaron sus cabezas. La atención médica se prolongó durante varios minutos antes de que el argentino fuera retirado del campo.

Branthwaite recibió atención médica, pero pudo continuar en el partido.

Con información de Claro Sports.

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