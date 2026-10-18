Con todo y baile: niño celebra su primer cumpleaños vestido del Doctor Simi; video se viraliza

El Doctor Simi ha ganado popularidad en México. Foto: Cuartoscuro

La euforia por el Doctor Simi no para y ahora un pequeño celebró su primer año vestido del icónico personaje. A través de redes sociales, el momento se viralizó y desató toda una serie de comentarios por la temática de la fiesta de cumpleaños.

Pequeño celebra su primer año vestido de Doctor Simi

En el video que circula en redes sociales se aprecia como el niño hace su aparición frente a todos sus invitados. La ternura se apoderó de los presentes por la pequeña botarga característica del Doctor Simi.

Con todo y la cabeza de la botarga del personaje, el pequeño festejado mostró sus mejores pasos de baile al ritmo de la música, mientras los presentes celebraban y aplaudían el talento del mini Doctor Simi.

Un bebé de un año sorprendió a los invitados de su primer cumpleaños disfrazado de un pequeño Dr. Simi. pic.twitter.com/aQaGsTokij — ceciarmy (@ceciarmy) October 17, 2026

Redes celebra al pequeño cumpleañero vestido del Doctor Simi

Luego de que el video se viralizara en distintas plataformas digitales, decenas de cibernautas no tardaron en celebrar al pequeño que cumplía años vestido del personaje que, en fechas recientes, se ha ganado el cariño de la gente.

“Qué hermosura”, “Qué bello”, “Qué ternura”, “Tiene que hacerse viral y el Doctor Simi lo apdrine”, “Qué lindo les quedó el disfraz. Se ve hermoso”, “Lo más tierno que he visto”, “Doctor Simi bebé”, “Nunca lo hubiera imaginado”, son parte de los comentarios que se leen en redes sociales.

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