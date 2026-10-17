Huracán Trudy categoría 2: Sheinbaum pide extremar precauciones por lluvias y vientos

Huracán Trudy sube a categoría 2: Sheinbaum alerta por lluvias Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy, categoría 2, para las próximas 36 a 48 horas ,así como por los efectos del frente frío número 2 en el Golfo de México.

A través de su cuenta de X, la mandataria pidió atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

¿Dónde se localiza el huracán Trudy?

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas de este sábado, Trudy se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

En ese reporte, el centro del huracán se ubicó aproximadamente a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Su circulación ocasionará lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit, además de fuertes vientos y oleaje elevado en las zonas costeras.

Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias durante las próximas 36-48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas,… pic.twitter.com/YhyNIul2N7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

Alerta naranja por huracán Trudy: municipios en riesgo de Colima, Jalisco y Michoacán

Autoridades emitieron alerta naranja por peligro alto ante los efectos del huracán Trudy para municipios de Colima, Jalisco y Michoacán.

¿Qué municipios están en alerta naranja en Colima?

En Colima, la alerta naranja incluye seis municipios:

Armería

Coquimatlán

Ixtlahuacán

Manzanillo

Minatitlán

Tecomán

En Jalisco, son 22 los municipios considerados en peligro alto:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

Guachinango

La Huerta

El Limón

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

En Michoacán, la alerta naranja abarca los siguientes municipios:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Huracán Trudy provocará oleaje de hasta 7 metros

El SMN advirtió sobre vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, así como oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.

En las costas de Guerrero se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y olas de entre 2 y 3 metros.

Las autoridades mantienen zonas de prevención por vientos de tormenta tropical y de huracán en distintos tramos costeros de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, incluidas las Islas Marías.

Cierran puertos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco

Sheinbaum informó que, en el Golfo de México, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

La dependencia también alertó sobre posibles demoras y cancelaciones de vuelos con destino a Colima y otras entidades, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, con origen en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas y tomar previsiones para evitar contratiempos.

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