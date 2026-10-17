Huracán Trudy categoría 2: Sheinbaum pide extremar precauciones por lluvias y vientos
Sheinbaum pidió extremar precauciones por Trudy y el frente frío 2; prevén lluvias en nueve estados durante las próximas 48 horas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy, categoría 2, para las próximas 36 a 48 horas ,así como por los efectos del frente frío número 2 en el Golfo de México.
A través de su cuenta de X, la mandataria pidió atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informados mediante los canales oficiales.
¿Dónde se localiza el huracán Trudy?
Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas de este sábado, Trudy se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.
En ese reporte, el centro del huracán se ubicó aproximadamente a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán.
El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.
Su circulación ocasionará lluvias en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit, además de fuertes vientos y oleaje elevado en las zonas costeras.
Alerta naranja por huracán Trudy: municipios en riesgo de Colima, Jalisco y Michoacán
Autoridades emitieron alerta naranja por peligro alto ante los efectos del huracán Trudy para municipios de Colima, Jalisco y Michoacán.
¿Qué municipios están en alerta naranja en Colima?
En Colima, la alerta naranja incluye seis municipios:
- Armería
- Coquimatlán
- Ixtlahuacán
- Manzanillo
- Minatitlán
- Tecomán
En Jalisco, son 22 los municipios considerados en peligro alto:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- El Grullo
- Guachinango
- La Huerta
- El Limón
- Mascota
- Mixtlán
- Puerto Vallarta
- Villa Purificación
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tolimán
- Tomatlán
- Tuxcacuesco
En Michoacán, la alerta naranja abarca los siguientes municipios:
- Aquila
- Coahuayana
- Chinicuila
Huracán Trudy provocará oleaje de hasta 7 metros
El SMN advirtió sobre vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, así como oleaje de 5 a 7 metros de altura en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.
En las costas de Guerrero se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y olas de entre 2 y 3 metros.
Las autoridades mantienen zonas de prevención por vientos de tormenta tropical y de huracán en distintos tramos costeros de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, incluidas las Islas Marías.
Cierran puertos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco
Sheinbaum informó que, en el Golfo de México, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.
La dependencia también alertó sobre posibles demoras y cancelaciones de vuelos con destino a Colima y otras entidades, entre ellas Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, con origen en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Ante esta situación, se recomienda a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas y tomar previsiones para evitar contratiempos.
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