Sheinbaum entrega 432 viviendas del Bienestar y 658 finiquitos de créditos en Yucatán

Claudia Sheinbaum entrega viviendas en Yucatán. Foto: Presidencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 432 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y 658 constancias de liquidación de créditos impagables del Fovissste en Umán, Yucatán, donde también destacó la reestructuración de más de 5 millones de créditos en todo México.

Durante el acto, realizado en el desarrollo habitacional Infonavit Punta Cruz Eco, la mandataria señaló que estas acciones buscan facilitar el acceso a una vivienda y resolver deudas que los beneficiarios no podían pagar.

“Reestructuramos más de 5 millones de créditos, pero así se oye como una cifra; imagínense ustedes: 5 millones de familias que de la noche a la mañana les resolvimos la vida, les resolvimos su sueño de toda la vida”, expresó Sheinbaum.

La presidenta agregó que, para su administración, cumplir las aspiraciones de las familias mexicanas es una prioridad de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Vivienda para el Bienestar: entregan las primeras 432 casas en Umán

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que las 432 viviendas entregadas corresponden a la primera etapa del fraccionamiento Punta Cruz Eco, donde se contempla construir un total de 5 mil 360 casas.

El funcionario detalló que la meta sexenal del Infonavit en Yucatán es construir 60 mil viviendas nuevas, con una inversión de 38 mil millones de pesos.

De acuerdo con Romero Oropeza, 40 mil viviendas ya están contratadas y durante los próximos meses se sumarán otras 15 mil. Con ello, el instituto prevé alcanzar un avance del 90% de su meta antes de que termine 2026.

Además de la construcción de casas, el director del Infonavit informó sobre las acciones relacionadas con los créditos y la certeza jurídica de las propiedades en el estado.

Entre ellas, mencionó la reestructuración de 136 mil créditos impagables y la entrega de 84 mil escrituras en Yucatán.

Yucatán tendrá una meta de 72 mil 770 viviendas durante el sexenio

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la meta conjunta del Gobierno federal para Yucatán es construir 72 mil 770 viviendas mediante tres instituciones:

Infonavit, dirigido a trabajadores que cotizan en el instituto

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encargada de programas habitacionales para la población que cumple con sus criterios de acceso

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que atiende a trabajadores del Estado

La funcionaria también indicó que se contempla la escrituración de 6 mil lotes en la entidad.

La estrategia federal combina la construcción de nuevas viviendas con acciones para regularizar la situación jurídica de terrenos y propiedades, de acuerdo con las metas presentadas durante el evento en Umán.

Fovissste entrega 658 constancias de liquidación de créditos impagables

Durante la jornada, también se entregaron 658 constancias de finiquito de créditos del Fovissste a personas beneficiarias en Umán.

La medida forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno federal para atender financiamientos que se habían convertido en deudas difíciles de liquidar para sus titulares.

Sheinbaum recordó que, a nivel nacional, se han reestructurado más de 5 millones de créditos, mientras que en Yucatán el Infonavit reporta la reestructuración de 136 mil financiamientos.

La entrega de las constancias acredita la liquidación de los créditos correspondientes a las personas beneficiarias que recibieron estos documentos durante el acto.

Gobierno de Yucatán participará en obras para los nuevos desarrollos

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció a la presidenta por impulsar programas de vivienda y señaló que el acceso a una casa debe ser un derecho para las familias de la entidad.

El mandatario estatal agregó que su administración colaborará con el Gobierno federal en acciones para garantizar el suministro de agua potable y mejorar las vialidades relacionadas con los desarrollos habitacionales.

La coordinación entre los gobiernos federal y estatal busca acompañar la construcción de viviendas con servicios e infraestructura para quienes habitarán los nuevos conjuntos.

Durante la ceremonia, Teresa de Jesús García Ordóñez, beneficiaria del Infonavit, recibió las llaves de su nueva casa y agradeció a la presidenta por el programa que le permitió acceder a una vivienda.

La entrega de estas primeras 432 casas representa el inicio de las entregas previstas en el desarrollo Infonavit Punta Cruz Eco, que contempla un total de 5 mil 360 viviendas en Umán.

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