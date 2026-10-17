“Vamos a modernizar el Sistema de Salud; Estamos para atender y resolver”: Presidenta Claudia Sheinbaum sobre gira en centros y hospitales del IMSS -Bienestar

Sheinbaum anuncia modernización de hospitales Foto: Gobierno Federal

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que inició una gira en Centros de Salud y Hospitales del IMSS Bienestar para escuchar a los directores y directoras, médicos y médicas, así como a los pacientes, con el objetivo de resolver las problemáticas y la burocracia; por ello, conformó un equipo de trabajo que tiene como tarea modernizar completamente el Sistema de Salud.

“¿Cómo es posible que en una época de la Inteligencia Artificial no podamos desaparecer los oficios y hacer un nuevo sistema y un nuevo proceso? Pues eso vamos a hacer en el sistema de salud del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, a modernizarlos completamente.

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“Y ¿quién tiene que participar en esa modernización? Los pacientes, porque saben qué pasa cuando llegan a un centro de salud, a un hospital; los médicos, porque si lo desarrollamos por acá con algunos muy inteligentes pues de todas maneras no se va a resolver el problema porque no conocen lo que está pasando; entonces ya formé un equipo de trabajo para modernizar completamente el sistema de salud y así voy a seguir, porque aquí me conocen mi equipo, voy, voy, no dejo hasta que no se resuelva un problema”, anunció en la entrega del programa Vivienda para el Bienestar en Umán, Yucatán.



Recordó que esta semana inició su gira, a través de visitas sorpresa a los Centros de Salud para atender las necesidades de manera directa y desde territorio, la cual arrancó ayer con una reunión de más de tres horas con directores de los 13 Hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo.



En Yucatán, informó que regresarán los médicos especialistas que están en otros estados para incorporarlos al recién inaugurado Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar y recordó que con la incorporación de la entidad a este sistema se quitaron todas las cajas registradoras de los hospitales para garantizar el derecho al acceso gratuito a la salud.

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Destacó que cada semana se reúne con las instituciones de salud del Gobierno de México, lo que permitió incrementar en 36 por ciento las consultas de médicos especialistas en todo el país.



Reiteró su compromiso para inaugurar una nueva unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para ofertar la carrera de medicina y enfermería en Umán y resaltó que sólo con honestidad se pueden conseguir resultados.

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