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¡Máquina arrolladora! Cruz Azul le pasa por encima a FC Juárez y escala posiciones en el Apertura 2026

| 23:23 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports

Cruz Azul está a la caza de las Chivas
Cruz Azul escaló posiciones en el Apertura 2026 | Imago7

El Cruz Azul cumplió con creces la tarea asignada en el Estadio Azteca. La Máquina no tuvo problemas para arrollar a FC Juárez en el Estadio Azteca, donde se impuso con marcador de 5-0 ante los fronterizos, en duelo correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con lo que escaló posiciones en la tabla general y se mantiene como candidato para quedarse con el bicampeonato en el fútbol mexicano.

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