La Selección Mexicana se impone a Jamaica por la mínima | Imago7

La Selección Mexicana sobrevivió a sus propios errores y encontró en Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona al futbolista que necesitaba para mantenerse con vida en la Concacaf Nations League 2026. El Tricolor derrotó 1-0 a Jamaica en el Gigante de Acero, igualó 3-3 el marcador global y consiguió su clasificación a las semifinales gracias al criterio de goles de visitante. El resultado también significó la primera victoria de Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional, que ahora tendrá que enfrentar a Estados Unidos por un lugar en la final.

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