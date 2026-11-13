FBI alerta por ARTEX: ¿qué es y por qué preocupa esta IA usada por hackers?

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El FBI alertó sobre el uso de ARTEX, una herramienta de inteligencia artificial (IA) que ciberdelincuentes están utilizando para automatizar ataques informáticos contra empresas y organizaciones de todo el mundo.

Lo que preocupa a las autoridades es que ARTEX permite realizar ataques complejos en menos tiempo y con poca intervención humana. Esta tecnología puede buscar fallas de seguridad, intentar ingresar a sistemas y ejecutar varias acciones de forma simultánea, incluso cuando quien la utiliza tiene conocimientos técnicos limitados.

Threat actors are weaponizing ARTEX, an open-source, large language model (LLM)-driven agentic platform to automate multiple phases of cyber intrusions at machine speed. Since at least August 2026, a variety of malicious cyber actors have used ARTEX to conduct campaigns targeting… pic.twitter.com/Spvq87XzsR — FBI Cyber Branch (@FBICyberBranch) November 13, 2026

ARTEX no es un virus en sí mismo, sino una plataforma que puede utilizarse con fines legítimos o maliciosos.

¿Qué es ARTEX y por qué el FBI alerta sobre esta herramienta?

ARTEX es una plataforma de código abierto que utiliza inteligencia artificial para realizar pruebas de seguridad informática de manera automatizada. Fue diseñada para identificar vulnerabilidades en sistemas y redes, pero también puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.

Funciona mediante modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLM, similares a los que utilizan los asistentes de IA. Estos modelos ayudan a coordinar agentes digitales capaces de ejecutar tareas sin recibir instrucciones humanas en cada paso.

Para entenderlo mejor, es como tener varios asistentes virtuales trabajando al mismo tiempo: uno busca posibles entradas, otro analiza los sistemas y otro intenta detectar fallas que puedan aprovecharse.

El problema aparece cuando esas funciones se utilizan sin autorización para ingresar a redes privadas, robar información o tomar el control de cuentas.

Según Google Threat Intelligence Group, ARTEX cuenta con seis agentes especializados que pueden participar en distintas etapas de una operación informática.

¿Por qué los hackers están utilizando ARTEX para realizar ciberataques?

La principal ventaja de ARTEX para los atacantes es su velocidad. Las tareas que antes requerían varias acciones manuales ahora pueden ejecutarse de manera automática.

De acuerdo con investigaciones de Microsoft, algunos grupos han utilizado esta plataforma para atacar cientos de organizaciones y obtener accesos privilegiados a sistemas informáticos.

Entre las actividades que puede facilitar ARTEX se encuentran:

Detectar vulnerabilidades en páginas web, servidores y redes

en páginas web, servidores y redes Buscar formas de ingresar a sistemas sin autorización

Intentar obtener contraseñas y otras credenciales

Moverse entre equipos conectados a una misma red

Facilitar el robo de información almacenada en servidores

Ejecutar distintas fases de un ataque de manera simultánea

Microsoft documentó casos en los que atacantes consiguieron accesos privilegiados a infraestructura en la nube en menos de tres horas.

Esto representa un desafío para los equipos de seguridad, ya que disminuye el tiempo disponible para detectar una amenaza y detenerla.

¿Qué empresas y sectores están en riesgo por ARTEX?

Los ataques relacionados con ARTEX han afectado también a Europa y Asia.

En octubre, Microsoft informó que el grupo identificado como Storm-0940, vinculado por sus investigadores con China, utilizó ARTEX para automatizar ataques contra cientos de organizaciones.

Por separado, CrowdStrike identificó una campaña contra instituciones financieras de Corea del Sur, entre finales de septiembre y principios de octubre, que terminó con la extracción de datos.

Estos casos muestran que la herramienta puede ser utilizada tanto por grupos interesados en obtener dinero como por actores relacionados con actividades de espionaje.

¿Cómo protegerse de los ciberataques con ARTEX?

La alerta del FBI busca ayudar a las organizaciones a reconocer las tácticas utilizadas con ARTEX y detectar señales de posibles intrusiones.

Entre las medidas de protección recomendadas en investigaciones de seguridad sobre esta herramienta destacan:

Mantener actualizados los sistemas y programas

Activar la autenticación de dos factores

Revisar accesos y movimientos inusuales en las redes

Limitar los permisos de usuarios y aplicaciones

Vigilar posibles filtraciones de contraseñas

Investigar rápidamente las alertas de seguridad

El riesgo está en su capacidad para acelerar los ciberataques y permitir que diferentes operaciones se desarrollen casi sin intervención humana.