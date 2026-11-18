Mariana BO habló sobre la relación que tiene con José Eduardo Derbez después de que se les vio en diversas ocasiones juntos, lo que desató rumores en redes sobre un posible romance.

La productora musical confirmó que han salido juntos en varias ocasiones, aunque dejó claro que actualmente se encuentra soltera, pero ambos mantienen una amistad.

Cabe señalar que ambos se han visto juntos después de que José Eduardo diera a conocer su separación de Paola Dalay, quien es madre de su hija Tessa.

¿Qué dijo Mariana BO sobre José Eduardo Derbez?

Mariana BO contó en una reciente entrevista para el programa “Ventaneando” que José Eduardo la invitó a celebrar su cumpleaños y tuvo un detalle especial con ella.

“Pasaron como unos días y me dijo, ‘Oye, vamos a tirar’. Y yo, yo nunca he tirado, o sea, nunca he hecho esa práctica de tiro. Fue una experiencia muy cool, Eduardo es muy lindo, es un gran amigo”, agregó la artista.

La también violinista mencionó que disfruta pasar tiempo con el actor, aunque por el momento no confirmó una relación sentimental.

“¿Quién sabe después? Pero nos la estamos pasando cool. La neta. Yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo” menciona.

Por otra parte, Mariana explicó que conoció a José Eduardo hace un par de años, cuando coincidieron en la serie “Par de ideotas”, aunque inicialmente tenía una amistad más cercana con Vadhir Derbez.

“Y ahí conocí a José Eduardo. O sea, de qué, qué onda, ¿Cómo estás? Ya después ya nos, nos juntamos más. Seguramente vamos a seguir saliendo, ya lo invité a Tomorrowland. A mí me gusta esa, ese tipo de gente que, que te dice que sí a todo” aseguró.

Aunque no confirmó ningún romance, Mariana BO puntualiza que hay una amistad con José Eduardo Derbez, pero al mismo tiempo resalta que actualmente se encuentra soltera.

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