A partir del 17 de diciembre se aplicará la nueva regla. Foto: AFP

El Departamento de Justicia redujo de 30 a 10 días el plazo que tiene la mayoría de los inmigrantes para apelar la decisión de un juez de inmigración, con una regla final que entra en vigor el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con su publicación en el Registro Federal. La medida aplicará a las apelaciones de decisiones emitidas a partir de esa fecha, por lo que no alcanza a las apelaciones pendientes.

La apelación se presenta ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), el tribunal administrativo de mayor jerarquía dentro del sistema migratorio, que para muchas personas con una orden de deportación representa la última oportunidad antes de llegar a una corte federal. Con el cambio, quien pierda su caso tendrá apenas 10 días naturales para presentar el aviso de apelación, en lugar del mes completo que establece la regla vigente.

Esta regla retoma un intento de febrero que un juez federal frenó en marzo. El Departamento de Justicia la volvió a publicar después de corregir el procedimiento que señaló la corte, con el argumento de que la Junta enfrenta un rezago sin precedentes.

¿Qué cambia con la regla y desde cuándo aplica?

La versión final conserva casi todas las disposiciones de la regla provisional de febrero y modifica varias etapas del proceso de apelación, no solo el plazo para presentarla. Entre los cambios principales están los siguientes.

El plazo para presentar el aviso de apelación baja de 30 a 10 días naturales en la mayoría de los casos

El aviso tendrá que señalar todos los errores que se quieren impugnar, y los temas que no se incluyan podrían darse por renunciados

La Junta desestimará las apelaciones como regla general , salvo que la mayoría de sus integrantes permanentes vote por revisarlas a fondo

, salvo que la mayoría de sus integrantes permanentes vote por revisarlas a fondo Los escritos de las partes se presentarán al mismo tiempo, en general sin réplicas, y las prórrogas solo se darán en circunstancias excepcionales

Sobre la fecha, el texto oficial precisa que las nuevas reglas se aplicarán a todas las apelaciones de decisiones emitidas a partir del 17 de diciembre. Hasta entonces sigue vigente el plazo de 30 días, como indica el manual de práctica de la Junta, y una apelación presentada fuera de tiempo solo se acepta en circunstancias excepcionales.

¿Quiénes conservan los 30 días para apelar?

La principal excepción viene de la ley de asilo, que un reglamento no puede modificar. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que la apelación de una decisión que concede o niega el asilo debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a esa decisión, o al final del proceso de deportación ante el juez, lo que ocurra después.

En la práctica, los 30 días se mantienen para quienes recibieron una decisión sobre el fondo de su solicitud de asilo, según CLINIC, la red católica de servicios legales para inmigrantes, que orienta a organizaciones de todo el país sobre estos trámites. En cambio, si el juez negó el asilo por un motivo previo, como haber presentado la solicitud fuera del plazo de un año, la apelación podría quedar sujeta a los 10 días.

Por esa razón, a quienes no tengan claro en qué categoría cae su caso les conviene presentar la apelación dentro de los 10 días, para no correr el riesgo de quedarse fuera de tiempo.

EOIR has released a final rule generally shortening BIA appeal deadlines to 10 days, with exceptions for certain asylum cases. It also changes how appeals receive further review.



These new provisions are not effective today. The expected effective date is December 17, 2026. pic.twitter.com/q80SGq6NPe — Frances Nwokoro (@vestedbyfrani) November 17, 2026

Un juez la frenó en marzo, pero el gobierno corrigió el procedimiento

La primera versión se publicó el 6 de febrero como regla provisional, sin pasar antes por comentarios públicos, y debía entrar en vigor el 9 de marzo. Varias organizaciones de servicios legales demandaron, entre ellas el American Immigration Council, y un día antes de esa fecha el juez federal Randolph Moss, del Distrito de Columbia, anuló el plazo de 10 días, la desestimación como regla general y la renuncia a los temas no señalados.

Sin embargo, el juez no decidió que los inmigrantes tengan un derecho constitucional a 30 días para apelar, sino que el Departamento se había saltado el periodo de comentarios públicos que exige la ley para cambios de fondo, de acuerdo con Newsweek. Por eso, el gobierno abrió ese periodo, revisó los comentarios y publicó la versión final, que según el propio Departamento resuelve las fallas que señaló la corte.

Para justificar la medida, el Departamento argumentó que la Junta acumula un rezago “largo y sin precedentes”, con casos pendientes que pasaron de 35 mil 837 en el año fiscal 2017 a 325 mil 774 en 2026. Aun así, la demanda original sigue abierta, en pausa desde abril en espera de la regla final, de modo que las organizaciones podrían volver a impugnarla en la corte.

¿Por qué una apelación podría descartarse sin una revisión a fondo?

Con la regla, cada apelación pasa primero por un integrante de la Junta, y si la mayoría de los integrantes permanentes no vota por aceptarla, se desestima y la decisión del juez de inmigración queda como decisión final del gobierno. En esos casos, la Junta no emite una explicación propia sobre el caso.

Como los temas que no se señalen desde el inicio podrían darse por renunciados, el aviso de apelación pesa más que antes, y uno que no explique con precisión los errores de hecho o de derecho del juez corre el riesgo de quedar descartado sin una revisión completa. El Departamento, en cambio, sostuvo en la regla que esa desestimación se hace después de considerar el fondo de la apelación.

Las organizaciones que impugnaron la medida advirtieron que el cambio golpearía sobre todo a personas detenidas, sin abogado, con alguna discapacidad o que no hablan inglés, así como a los niños migrantes que enfrentan una orden de deportación, quienes tendrían menos tiempo para entender la decisión y preparar sus argumentos.

¿Qué puede hacer una persona si un juez le niega su caso?

Quien recibe una decisión en contra tiene derecho a apelar, y el juez debe informarle por escrito cómo ejercer el derecho a apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, por lo que conviene actuar desde ese mismo día. Estos son los pasos principales.

Confirmar la fecha de la decisión, porque las emitidas a partir del 17 de diciembre tendrán 10 días y las anteriores conservan 30

Presentar el formulario EOIR-26 ante la Junta, con el pago o la solicitud de exención, tomando en cuenta que el plazo cuenta a partir de que la Junta lo recibe, no de cuando se envía

Señalar en el aviso todos los errores que se quieren impugnar, sin dejar ninguno para después

Buscar ayuda legal gratuita o de bajo costo lo antes posible, sobre todo en el caso de personas detenidas

Si la Junta confirma la deportación, todavía queda la opción de acudir a una corte federal de apelaciones. Según la ley de inmigración, la petición de revisión debe presentarse a más tardar 30 días después de la orden final, y ese plazo no admite retrasos.

Además, existen las mociones para reabrir o reconsiderar un caso, que tienen sus propios plazos y requisitos. Por eso, ante cualquier decisión en contra, la asesoría de un abogado de inmigración o de una organización acreditada puede marcar la diferencia entre conservar o perder la posibilidad de seguir peleando el caso.

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