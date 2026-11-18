Aumento a salario mínimo 2027 podría ser de 10%. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) prepara el inicio de la sesión permanente en la que se discutirá el aumento al salario mínimo para 2027. El encuentro entre representantes del Gobierno federal, los sindicatos y el sector patronal está previsto para la última semana de noviembre, entre los días 23 y 27, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.

Para esta negociación se perfilan propuestas de incrementos de dos dígitos: las centrales sindicales plantean alzas de entre 12% y 18%, mientras que organismos empresariales como la Coparmex proponen entre 9% y 9.9%. Por su parte, la presidencia de la Conasami estima un ajuste de al menos 10%.

¿Cuándo inicia la sesión permanente para definir el salario mínimo 2027?

La instalación de la sesión permanente marca el comienzo de la etapa de negociación entre los sectores que integran el Consejo de Representantes de la Conasami. Aunque la ley no establece un día específico para su apertura, el encuentro se programa durante la última semana de noviembre.

El artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo establece los plazos para la revisión salarial:

30 de noviembre: fecha límite para que trabajadores y patrones presenten sus estudios y propuestas ante la Dirección Técnica de la Conasami.

fecha límite para que trabajadores y patrones presenten sus estudios y propuestas ante la Dirección Técnica de la Conasami. 1 de diciembre: a partir de este día, el Consejo de Representantes puede emitir la resolución que fija los salarios mínimos.

a partir de este día, el Consejo de Representantes puede emitir la resolución que fija los salarios mínimos. 1 de enero de 2027: entrarán en vigor los nuevos montos, una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La resolución deberá emitirse antes de que concluya el año, para que los nuevos salarios puedan aplicarse desde el primer día de 2027.

¿Cuánto proponen aumentar el salario mínimo para 2027?

Los sectores obrero, patronal y gubernamental ya han adelantado sus planteamientos para la negociación. La discusión partirá de los salarios mínimos vigentes de 315.04 pesos diarios en la zona general y 440.87 pesos en la frontera norte.

Estas son las propuestas conocidas:

Sector obrero: las centrales sindicales plantean aumentos de entre 12% y 18%. El Congreso del Trabajo propone entre 15% y 18%; la CTM y la CROC, 12%, mientras que la UNT plantea 13% para el salario mínimo general y 8% para la frontera norte.

las centrales sindicales plantean aumentos de entre 12% y 18%. El Congreso del Trabajo propone entre 15% y 18%; la CTM y la CROC, 12%, mientras que la UNT plantea 13% para el salario mínimo general y 8% para la frontera norte. Sector patronal: la Coparmex propone un incremento de entre 9% y 9.9%, con el objetivo de vincular el ajuste con la inflación y un punto porcentual adicional.

la Coparmex propone un incremento de entre 9% y 9.9%, con el objetivo de vincular el ajuste con la inflación y un punto porcentual adicional. Sector gubernamental: la presidencia de la Conasami proyecta un aumento de al menos 10%, como parte de la ruta para que el salario mínimo alcance el equivalente a 2.5 canastas básicas hacia 2030.

Las propuestas todavía deberán discutirse y no representan el monto definitivo que recibirán los trabajadores a partir de enero.

Estudios de la Conasami marcarán la discusión del aumento salarial

El pasado 6 de noviembre, la Comisión Consultiva entregó al Consejo de Representantes un informe con las conclusiones de 12 estudios técnicos, realizados durante nueve sesiones con participación de autoridades, sindicatos, empresarios e instituciones académicas.

El análisis revisó los efectos de los aumentos al salario mínimo desde 2017 en el empleo, los ingresos y los precios. Entre sus conclusiones, destacó una mejora en los ingresos laborales y una reducción de la pobreza, sin detectar efectos sustanciales negativos en la generación de empleo ni en los precios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.