Renuncian dos altos funcionarios del INE. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la renuncia de dos funcionarios más de su estructura ejecutiva: Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), y Anahí Silva Tosca, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ). Las dimisiones tienen efectos a partir del 16 de noviembre.

El organismo señaló que las actividades de ambas áreas continúan a cargo de su personal, sin interrupciones y conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027. En tanto, las consejerías electorales continuarán revisando la estructura ejecutiva y próximamente se dará a conocer quiénes estarán al frente de las dos unidades.

¿Qué pasará con las áreas que se quedaron sin titulares?

Con estas dos renuncias, el INE suma nuevas bajas en puestos directivos, en medio de la revisión de su estructura ejecutiva tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.

Por ahora, las funciones de Fiscalización y Asuntos Jurídicos permanecerán a cargo del personal de cada área. El Instituto adelantó que informará quiénes asumirán las responsabilidades de manera interina o definitiva.

Las salidas se suman a otros movimientos en la estructura del organismo, donde también se han registrado renuncias y cambios en distintas direcciones y unidades técnicas.

¿Quiénes son Mario Alberto Alejo García y Anahí Silva Tosca?

Mario Alberto Alejo García encabezaba la Unidad Técnica de Fiscalización, área encargada de revisar el origen, monto y destino de los recursos de partidos políticos y candidaturas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuenta con experiencia en asuntos jurídicos, legislativos y electorales. Antes de llegar al INE se desempeñó como secretario técnico de comisiones y asesor parlamentario en el Congreso de Tabasco.

Anahí Silva Tosca estaba al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, encargada de brindar asesoría y representación jurídica al Instituto. Su salida deja vacante una de las áreas que intervienen en la atención de los asuntos legales del organismo.

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