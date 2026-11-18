Lorena de la Garza salió rodeada por colaboradores. Foto: Uno TV

Personal de seguridad y Comunicación Social del Congreso de Nuevo León impidió el acceso a Missael Dávila, corresponsal de Uno TV que buscaba entrevistar a la diputada local Lorena de la Garza sobre la fumigación de un parque público durante el paso de la mariposa monarca.

El periodista intentaba ingresar a la sala de la Comisión de Presupuesto, presidida por la legisladora, cuando un guardia le informó que existían “instrucciones nuevas” para la prensa. Después, Comunicación Social le notificó que no aparecía en una supuesta lista de medios acreditados.

Bloquean a reportero de Uno TV en Congreso de Nuevo León

El corresponsal documentó en video las restricciones. Aunque el jefe de prensa aseguró que podía ingresar tras presentar una identificación oficial, los guardias mantuvieron el bloqueo hacia el segundo piso y la sala de comisiones.

La restricción ocurrió mientras otros representantes de medios de comunicación sí pudieron acceder al lugar.

Antes de concluir la sesión, colaboradores de Lorena de la Garza se acercaron al periodista para solicitarle por adelantado las preguntas que pretendía realizar.

Los cuestionamientos estaban relacionados con:

Las atribuciones legales para ordenar la fumigación del parque durante el paso de la mariposa monarca.

durante el paso de la mariposa monarca. La identidad y el respaldo técnico del biólogo presuntamente consultado.

El supuesto uso proselitista de una jornada de vacunación donde ocurrió la fumigación.

Durante el intercambio, uno de los colaboradores se burló de las preguntas. Posteriormente, según lo documentado por el corresponsal, regresó sin cámaras presentes y le advirtió: “Si me sigues grabando te voy a denunciar, aguas”.

Personal de seguridad y Comunicación Social del Congreso del Estado de Nuevo León impidió el paso al corresponsal de UnoTV, Missael Dávila, hacia la sala de la Comisión de Presupuesto, cuando buscaba entrevistar a la diputada local Lorena de la Garza por el caso de la fumigación… pic.twitter.com/HNDKPzS1ey — Uno TV (@UnoNoticias) November 17, 2026

Lorena de la Garza evita responder a cuestionamientos

Al finalizar la reunión, Lorena de la Garza salió rodeada por colaboradores, quienes formaron una valla a su alrededor.

El corresponsal de Uno TV, Missael Dávila, intentó obtener una respuesta sobre las restricciones de acceso.

“Diputada, ¿tiene un minuto? (…) Hoy no me dejaron entrar al Congreso, diputada, ¿usted hizo algo?”, cuestionó.

La legisladora continuó su camino hacia la planta alta sin responder ni fijar postura sobre lo ocurrido.

Exigen juicio político por fumigación durante paso de mariposa monarca

Mientras tanto, afuera del Congreso, el activista animalista Alex Ventura exigió un juicio político contra la diputada por el caso de la fumigación.

El activista sostuvo que el asunto “no debe quedar en una disculpa pública, sino que ella debe ser juzgada como cualquier otro ciudadano”.

Durante la protesta, manifestantes lanzaron consignas de “¡Fuera la ecocida!”.

El bloqueo al corresponsal ocurrió días después de que se viralizara otro video en el que el mismo periodista preguntó a De la Garza si le “daba asco el PAN”, sin obtener respuesta de la legisladora.

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