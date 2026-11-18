El riesgo de abuso sexual infantil puede aumentar durante las reuniones familiares.

La organización Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS A.C.) reunió a 60 representantes de distintos sectores en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, este 17 de noviembre, para impulsar acciones concretas contra el abuso sexual infantil y adolescente.

Durante el encuentro participaron representantes de gobierno, legisladores, empresas, medios de comunicación, academia y organizaciones civiles. El objetivo fue establecer compromisos para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, así como dar seguimiento a las propuestas durante el próximo año.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

ILAS busca acciones concretas contra el abuso sexual infantil

La jornada incluyó lecturas de historias de vida y mesas de trabajo para identificar obstáculos, fortalecer la colaboración entre instituciones y plantear soluciones.

Dafna Viniegra, directora nacional de ILAS, destacó que escuchar a las víctimas debe traducirse en medidas de protección.

“La sensibilización no puede ser el resultado final. Tiene que ser el punto de partida de una responsabilidad compartida y sostenida”, expresó.

La organización busca construir una agenda de trabajo para los próximos 365 días, que incluya propuestas prioritarias, responsables de ejecutarlas y plazos para evaluar los avances.

ILAS promoverá una revisión de resultados al cumplirse un año, con la intención de fortalecer los programas y recursos existentes.

Advierten aumento de riesgo de abuso sexual infantil en diciembre

Ante la llegada de las fiestas decembrinas, ILAS alertó que el riesgo de abuso sexual infantil puede aumentar hasta 40% durante las reuniones familiares.

Además, según cifras difundidas por la organización, en el 85% de los casos los responsables son familiares o personas conocidas.

Para reforzar la prevención durante las vacaciones, ILAS recomienda:

Mantener una supervisión constante de niñas, niños y adolescentes.

Hablar con ellos sobre sus límites personales.

Evitar que compartan cama con adultos durante fiestas o vacaciones.

“Testigo Silencioso” lleva mensaje de prevención a Guadalajara

Al concluir las actividades en el Teatro Degollado, los participantes realizaron la intervención ciudadana “Testigo Silencioso” en la Plaza de la Liberación.

La actividad incluyó peluches como símbolo de la infancia y del derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en espacios seguros.

ILAS aclaró que los peluches no representan una cifra de víctimas ni forman parte de una protesta. Su propósito es generar conciencia sobre la responsabilidad de proteger a las infancias.

Con ambas actividades, la organización llamó a instituciones y ciudadanía a convertir la sensibilización en acciones de prevención y protección.

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