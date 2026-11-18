Los préstamos gota a gota se han extendido por gran parte de México mediante ofertas de dinero rápido y sin requisitos. Sin embargo, detrás de este esquema se esconde una forma de extorsión vinculada al crimen organizado. De acuerdo con Víctor Manuel Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, existe presencia documentada en 31 de los 32 estados del país.

El negocio detrás de la extorsión

El especialista explicó que el verdadero negocio de estas organizaciones no es prestar dinero, sino provocar que las personas caigan en incumplimiento para después cobrarles mediante amenazas y agresiones.

“Estas organizaciones lo que buscan es precisamente personas que por sus características caigan en la insolvencia”.

Una vez que entregan el dinero, comienzan las presiones para exigir cantidades que pueden representar cinco, 10, 15 o hasta 20 veces más de lo que originalmente prestaron.

Entre los métodos de intimidación identificados por el investigador están:

Romper cristales y puertas de viviendas o vehículos.

Exhibir a los deudores en internet.

Acudir a sus centros de trabajo para intimidarlos.

Amenazar a sus familiares e intentar secuestrar a sus hijos.

Vaciar viviendas mediante supuestos embargos extrajudiciales.

En los casos más extremos, cometer homicidios.

“Muchos caen por necesidad y también por desconocimiento. Y eso, pues, es muy importante que las autoridades también hagan campañas de información para que los ciudadanos no caigan en estos esquemas”.

¿En qué estados operan los préstamos gota a gota?

El profesor investigador explicó que identificó registros periodísticos de este esquema en 31 entidades federativas.

El único estado donde no encontró reportes fue Sinaloa. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el delito no exista en esa entidad.

“En 31 de los 32 estados hay este esquema en 172 municipios identificados por notas periodísticas, pero seguramente son más. Por lo general, se están concentrando mucho en mujeres, o sea, en amas de casa que tienen alguna necesidad. Y también pequeños comerciantes”.

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