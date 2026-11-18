Aplazan sanciones a motos y scooters eléctricos en CDMX. Foto: Getty/Cuartoscuro

En la Ciudad de México, usuarios de motocicletas y scooters eléctricos realizan maniobras peligrosas, circulan en sentido contrario y se pasan los semáforos en rojo, pese a que existen disposiciones para regular estos vehículos.

Se trata de los Vehículos Motorizados Personales Eléctricos (VEMEPEs), unidades que superan los 25 kilómetros por hora, tienen dos o más ruedas y cuentan con motores eléctricos de entre 250 watts y un kilowatt.

Peatones y ciclistas consideran necesario establecer un mayor orden para evitar accidentes.

“Ya hay demasiadas y queremos que haya un orden, porque a través de que no hay un orden ha habido demasiados accidentes”, señaló Raymundo Rayo, peatón.

¿Qué reglas deben cumplir los VEMEPEs en CDMX?

Aunque algunos usuarios consideran que hace falta un reglamento, estos vehículos ya cuentan con disposiciones para circular en la capital.

Entre los requisitos se encuentran:

Estar registrados y contar con placas y tarjeta de circulación.

Que sus conductores tengan licencia tipo A1 o A2.

Ser mayores de edad.

Utilizar casco de protección.

Sin embargo, en las calles se observan conductas que ponen en riesgo a otros usuarios de la vía pública.

Hay conductores que circulan en sentido contrario, ignoran los semáforos, realizan maniobras entre automóviles y trasladan a menores o adultos mayores sin casco. También se utilizan estos vehículos para transportar objetos voluminosos.

“Yo siento que sí debería haber un reglamento porque van en sentido contrario, no respetan el semáforo”, comentó Daniel, ciclista.

Aplazan multas y emplacamiento de VEMEPEs en CDMX

Aunque existen reglas, los policías de tránsito todavía no cuentan con facultades para sancionar a los conductores que las incumplan.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México amplió hasta nuevo aviso el plazo para el registro y emplacamiento de estos vehículos.

De acuerdo con el reporte, al corte del 17 de noviembre apenas se habían registrado 13 mil unidades. Sin embargo, no existe una cifra oficial sobre cuántos VEMEPEs circulan en la capital.

La medida también ha generado inconformidad entre algunos usuarios, quienes consideran que los requisitos representan un gasto difícil de cubrir.

“Eso está mal, eso es un gran negociazo, porque no es por otra cosa, porque no toda la gente puede sacar lo mismo de esto”, expresó María Helena, usuaria de VEMEPE.

Otro conductor señaló que estos vehículos representan una alternativa de transporte para personas con menos recursos y cuestionó el costo de cumplir con las nuevas disposiciones.

Mientras continúa el proceso de registro y emplacamiento, las conductas de riesgo siguen presentes en las calles de la capital, sin que los agentes de tránsito puedan aplicar multas por estas infracciones.

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