México vs Estados Unidos, en vivo el partido amistoso de Fecha FIFA 2026

La Selección Mexicana vuelve a la actividad y lo hace ante uno de sus rivales históricos. Este sábado, el Tricolor se enfrenta a Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de Concacaf, un partido que representa una nueva prueba para el proceso de Rafael Márquez al frente del equipo.

Será el tercer encuentro de Márquez como entrenador de México, después de los empates ante Colombia y Perú. Ahora, frente a Estados Unidos, el Tricolor buscará conseguir su primera victoria de esta nueva etapa y comenzar a mostrar avances de cara a los próximos retos internacionales y la Nations League de Concacaf.

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