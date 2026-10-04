Imelda Tuñón advierte que Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto tras pedir protección

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Imelda Tuñón advirtió que Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto José Julián Figueroa Garza, en una breve entrevista con medios locales, la actriz habló sobre las medidas de protección que fueron ratificadas tras el conflicto que mantiene con Maribel Guardia y aseguró que la costarricense no verá más a su descendiente.

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa en los tribunales, luego de una audiencia relacionada con las medidas de protección solicitadas por la actriz, la viuda de Julián Figueroa habló sobre el proceso y lanzó una advertencia respecto a la relación de Maribel Guardia con su nieto.

¿Por qué Maribel Guardia ya no podría volver a ver su nieto?

De acuerdo con lo expuesto a medios locales por la defensa de Imelda Tuñón, las medidas de protección fueron ratificadas (reafirmadas) contra Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y al representante legal de la actriz, Alonso Beceiro.

Dichas medidas contemplan restricciones de acercamiento y contacto, además de disposiciones relacionadas con posibles actos de intimidación o molestia tanto contra Tuñon como su hijo. También establecen restricciones sobre la captura y difusión de imágenes o información que pueda facilitar la identificación o ubicación de ambos.

Según los abogados, la solicitud de protección surgió a raíz de las entrevistas y publicaciones realizadas sobre su clienta.

Tras la audiencia, Imelda Tuñón habló sobre la situación y aseguró que Maribel Guardia no volverá a ver a su nieto; asimismo, destacó que las declaraciones de Guardia y su abogado fueron “el clavo” que la llevó a tomar dicha decision.

Cabe destascar que esta afirmación corresponde a lo expresado por la madre del menor y no significa que exista una resolución judicial que establezca, de manera definitiva, que Maribel Guardia no podrá volver a ver a su nieto.

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñon por presunta participación en la muerte de Julián Figueroa

Cabe destacar que la ratificación de estas medidas forma parte de un procedimiento distinto a las denuncias presentadas por Maribel Guardia la semana pasada, luego que la actriz iniciara un proceso legal donde acusa a su exnuera de haber participado en la muerte de su hijo tras suministrarle medicamentos no prescritos.

Esta denuncia surgió después de que Tuñón relatara en entrevista que habría descrito ante una especialista síntomas que atribuía a su esposo para obtener medicamentos que posteriormente le proporcionaba.

De acuerdo con Beceiro, la denuncia busca esclarecer cómo fueron obtenidos y suministrados esos medicamentos, además de revisar los acontecimientos previos a la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023.

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