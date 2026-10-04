Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil 2026

Lula y Flávio Bolsonaro cierran campañas con ataques políticos Foto: Cuartoscuro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro cerraron este sábado sus campañas en São Paulo, un día antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil 2026. Ambos candidatos realizaron actos multitudinarios y llamaron a sus simpatizantes a buscar la victoria en las urnas.

La jornada electoral se realizará este domingo 4 de octubre y el 25 de octubre de 2026 en la segunda. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), hay 158 millones 765 mil 543 personas habilitadas para votar en los comicios generales de este año.

¿Cómo cerraron campaña Lula y Flávio Bolsonaro?

Lula encabezó una marcha por São Paulo, acompañado por simpatizantes identificados principalmente con el color rojo del Partido de los Trabajadores (PT). Durante el acto, el mandatario centró parte de su discurso en la soberanía nacional y en la participación de los brasileños en la elección.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), realizó una caravana en el interior del estado de São Paulo. El senador estuvo acompañado por simpatizantes en motocicletas y posteriormente participó en un acto político.

Los cierres de campaña se produjeron después de una contienda marcada por las diferencias entre ambos candidatos y por la polarización entre sus respectivas bases electorales.

Lo que está pasando en Brasil es impresionante.



Este es el cierre de campaña de @LulaOficial y el respaldo del pueblo se ve imponente. pic.twitter.com/cqXNbNQMJ0 — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) October 3, 2026

Trump planea quedarse con las riquezas de Brasil

Lula ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil y el mes pasado en la ONU dijo que el país no es el “patio trasero” de nadie.

Aunque Trump no lo ha apoyado directamente, el republicano es aliado de su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Lula y el primogénito de su enemigo acérrimo se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque sin debates cara a cara.

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones de Brasil?

Las encuestas previas a la elección apuntan a que ninguno de los candidatos obtendría por sí solo más de la mitad de los votos válidos necesarios para ganar en primera vuelta. Sin embargo, los resultados definitivos dependerán de la votación del domingo.

Si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor votación pasarán a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. Así lo establece el calendario electoral del TSE.

En esa segunda jornada, los electores elegirán entre los dos candidatos finalistas y quien obtenga la mayoría de los votos válidos será elegido presidente.

Iglesia católica cierra las puertas con el paso del último acto de campaña de Flavio Bolsonaro en Bangu, Río de Janeiro. pic.twitter.com/KdQw82aVTq — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) October 3, 2026

Cómo se vota en Brasil?

Brasil utiliza urnas electrónicas para sus elecciones. El TSE informó que para los comicios de 2026 se utilizarán 563 mil 910 urnas electrónicas para atender a los más de 158 millones de electores habilitados.

En la jornada del domingo, la votación comenzará a las 8:00 horas y terminará a las 17:00 horas, tiempo de Brasilia. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños elegirán gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

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