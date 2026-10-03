¿Por qué los gatos naranjas tienen un color y una personalidad tan peculiar? Esto dice la UNAM

La mayoría de gatos naranjas son machos. Foto: Shutterstock

Los gatos de pelaje naranja se han convertido en protagonistas de caricaturas, películas, fotografías y memes, donde suelen aparecer como animales curiosos, traviesos y hasta impredecibles. Pero detrás de esa fama existe una pregunta que durante décadas llamó la atención de los científicos, ¿qué hace que estos felinos tengan ese característico color?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el último año, algunos estudios genéticos han revelado el gen que vuelve a los michis de este tono.

¿Por qué hay gatos de color naranja?

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En junio de 2025, dos equipos de investigación independientes identificaron al gen ARHGAP36 como el responsable de la coloración naranja en los gatos domésticos, los resultados fueron publicados en la revista “Current Biology” y permitieron resolver uno de los misterios más antiguos de la genética felina, de acuerdo con información de la UNAM.

Uno de los estudios, encabezado por el genetista Christopher Kaelin, del Laboratorio de Genética de la Universidad de Stanford, analizó el ADN de gatos con diferentes colores de pelaje. Los investigadores encontraron una pequeña deleción, es decir, la pérdida de un fragmento de ADN, en una región reguladora cercana al gen ARHGAP36.

Aunque esta modificación no cambia la proteína que produce el gen, sí afecta la manera en que este se activa. En los gatos naranjas, el cambio provoca que ARHGAP36 se exprese en los melanocitos, las células encargadas de producir los pigmentos del pelo.

Esto modifica la producción de melanina, en lugar de predominar la eumelanina, relacionada con los tonos negros y marrones, aumenta la producción de feomelanina, responsable de los tonos anaranjados y rojizos.

Un segundo equipo de investigación, encabezado por Hidehiro Toh, del Instituto Kyushu de Japón, llegó de manera independiente a una conclusión similar; pues al comparar los genomas de distintos gatos domésticos, identificó también una variante reguladora localizada junto al gen ARHGAP36. Los resultados de ambos trabajos ayudaron a explicar que el fenómeno no se debe a una modificación directa de la proteína del gen, sino a un cambio en dónde y cuándo se activa.

¿Por qué la mayoría de los gatos naranjas son machos?

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El descubrimiento también permitió entender por qué es mucho más común encontrar gatos completamente naranjas entre los machos; ya que la variante relacionada con la coloración se encuentra en el cromosoma X. Los machos tienen un cromosoma X y uno Y, por lo que basta con que hereden una copia de la variante para que puedan presentar el pelaje completamente naranja.

Las hembras tienen dos cromosomas X y necesitan heredar la variante en ambos para ser completamente naranjas, cuando solo reciben una copia, entra en juego un proceso llamado inactivación del cromosoma X.

Durante el desarrollo embrionario, cada célula inactiva de manera aleatoria uno de sus dos cromosomas X. Esto hace que algunas células expresen la variante asociada con el naranja y otras no, dando lugar a los patrones de colores característicos de los gatos carey y calicó.

De esta manera, una pequeña modificación en el ADN puede producir una característica visible en el pelaje sin necesidad de cambiar directamente la proteína fabricada por el gen.

¿El gen de los gatos naranjas también explica su personalidad?

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Pese a que los estudios identificaron al gen ARHGAP36 responsable de la tonalidad de pelaje, no encontraron evidencia de que esta variante determine la personalidad de los gatos naranjas.

La duda existe porque durante años la cultura popular ha relacionado a estos felinos con comportamientos considerados impulsivos, torpes, juguetones o caóticos. En internet incluso es común la broma de que los gatos naranjas comparten “una sola neurona”.

Sin embargo, que ese estereotipo sea popular no significa que tenga una explicación genética.

Los investigadores se concentraron en descubrir qué provoca la pigmentación y no demostraron que la variante relacionada con el color determine el comportamiento de los animales. Por lo que según la UNAM, eso no significa que la investigación sobre ARHGAP36 no pueda abrir nuevas preguntas; pues el gen también participa en procesos biológicos que ocurren en otros tejidos del organismo, incluido el sistema nervioso durante determinadas etapas del desarrollo.

Por ahora, ese dato no permite concluir que el gen haga a los gatos naranjas más inquietos, juguetones o impredecibles. Para establecer una posible relación entre la variante genética y el comportamiento serían necesarias investigaciones específicas sobre personalidad y desarrollo neurológico.

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