¿Quién ganará “La Casa de los Famosos”? Esto dice la IA y los fans

¿Concuerdas con el resultado? Foto: Cuartoscuro

La gran final de “La Casa de los Famosos” 2026 está cada vez más cerca y cinco habitantes continúan en la pelea por convertirse en el ganador de la cuarta temporada y llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

Aunque el resultado se conocerá hasta la gala de este domingo 4 de octubre, el desempeño de los finalistas durante la competencia, las preferencias que de los seguidores y hasta las predicciones de figuras como Mhoni Vidente ya permiten hacer un pronóstico sobre quién podría quedarse con el primer lugar.

¿Quién ganará La Casa de los Famosos México, según la IA?

De acuerdo con las inteligencias artificiales ChatGPT y Gemini, si se toman en cuenta variables como la permanencia dentro del reality, la capacidad de generar conversación, el respaldo que han mostrado los seguidores en distintas etapas y la manera en que cada participante llegó a la final, Karina Torres aparece como una de las candidatas más fuertes para ganar.

La “licenciada” ha mantenido una presencia constante desde el comienzo de la temporada y desde antes de la recta final ya era señalada como una de las favoritas del público.

Además, su vínculo con Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, también ha sido uno de los elementos que la han mantenido en la conversación entre los seguidores del programa. Medios de espectáculos la han identificado como una de las favoritas para llevarse el triunfo.

Cabe destacar que la IA no puede conocer el resultado de una votación que todavía no termina; este pronóstico se basa en los datos y tendencias disponibles antes de la final, por lo que Karina sería una de las principales candidatas, pero no puede considerarse la ganadora anticipadamente.

Otro nombre que aparece con fuerza es Mariana Ochoa, quien protagonizó uno de los recorridos más particulares de la temporada, fue eliminada durante la primera semana, pero posteriormente regresó a la competencia mediante la dinámica del Exilio y logró llegar hasta la final.

¿Qué dicen los fans sobre quién puede ganar?

Las preferencias del público han cambiado durante la temporada y las encuestas que circulan en redes sociales no representan la votación oficial de La Casa de los Famosos México.

Uno de los ejercicios que ha servido como referencia es el realizado por la cuenta “Vaya Vaya “y difundido por el periodista Gerardo Escareño, en una de las últimas mediciones de esta, Karina lidera la lista con un 39% frente a los demás, posteriormente se encuentra Mariana Ochoa con 28%, Ese Pérez con 15%, Gema con 15% y Memo con 4%.

En otras encuestas realizadas también en Facebook, Ese Pérez se corona como el favorito entre los seguidores; por eso, si se habla únicamente de percepción de los seguidores y de la trayectoria mostrada durante el programa, Karina Torres, Ese Pérez y Mariana Ochoa llegan como algunos de los nombres con mayor atención rumbo a la final.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la ganadora?

Mhoni Vidente también dio su pronóstico para la gran final y colocó a Mariana Ochoa como la posible ganadora, durante una transmisión para medios locales, la vidente afirmó que “lo más seguro es que va a ganar Mariana”, de acuerdo con reportes publicados sobre su predicción.

Su pronóstico coloca a la exintegrante de OV7 por encima de los otros cuatro finalistas, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.

La predicción de Mhoni cobra especial interés porque Mariana tuvo que recorrer un camino distinto al resto de los finalistas. Después de convertirse en la primera eliminada de la temporada, regresó a la competencia gracias al voto del público durante la dinámica del Exilio y consiguió mantenerse hasta la última etapa.

Sin embargo, el resultado definitivo, sin embargo, dependerá de los votos que emita el público durante la final, mañana 4 de octubre, a partir de las 20:30 horas, cuando finalmente se conozca quién se queda con los 4 millones de pesos.

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