Trump ofrece 5 mil dólares y subsidio de 100 dólares a jubilados antes de elecciones

Trump promete apoyo de 5 mil dólares a un mes de las elecciones. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió este sábado 3 de octubre en su promesa de entregar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Trump realizó el anuncio mediante varios videos publicados en su red social, Truth, en los que también llamó a los votantes a acudir a las urnas en las elecciones de medio mandato.

El mandatario condicionó nuevamente la entrega de este pago, al que ha denominado “Dividendo Trump”, a que el Partido Republicano mantenga el control de ambas cámaras del Congreso.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto 5 mil dólares”, afirmó Trump, según la información difundida este sábado.

El presidente señaló que los recursos para financiar el pago provendrían de los aranceles y de lo que describió como un crecimiento económico de EE. UU.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

¿Cuándo serían las elecciones legislativas?

Las elecciones de medio mandato están programadas para el 3 de noviembre de 2026.

En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Trump pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y votar por los candidatos republicanos, aunque él no aparecerá en las boletas porque las elecciones de noviembre corresponden al Congreso y no a la Presidencia.

El presidente también afirmó que, si los demócratas ganan las elecciones legislativas, EE. UU. enfrentaría una depresión económica similar a la de 1929.

La propuesta de entregar 5 mil dólares por adulto fue anunciada inicialmente por Trump el 10 de septiembre, durante la convención republicana celebrada en Dallas, Texas. En ese momento, tampoco detalló el mecanismo mediante el cual se realizaría el pago.

¿Cuánto costaría el “Dividendo Trump”?

Trump reconoció que el costo de entregar 5 mil dólares a cada adulto rondaría el billón de dólares, una cifra que también ha sido señalada en estimaciones sobre la propuesta.

La entrega de ese monto tendría un impacto en el déficit de Estados Unidos, de acuerdo con la información difundida sobre la propuesta.

En septiembre, Reuters reportó que existen alrededor de 240 millones de ciudadanos adultos en EE. UU., por lo que un pago de 5 mil dólares para cada uno representaría aproximadamente 1.2 billones de dólares.

Trump ha relacionado el financiamiento del denominado “Dividendo Trump” con los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

Sin embargo, la propuesta requeriría definir el mecanismo legal para realizar los pagos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló anteriormente que una medida de este tipo necesitaría autorización del Congreso.

Trump anuncia subsidio para jubilados de Medicare

Además de reiterar la promesa de los 5 mil dólares, Trump anunció este sábado un subsidio de 100 dólares para 20 millones de jubilados estadounidenses.

El dinero estaría destinado al pago de la cobertura de Medicare Part B, programa que contempla servicios como consultas médicas y análisis.

De acuerdo con la información proporcionada, la cobertura de Medicare Part B tiene un costo de 202 dólares mensuales.

Los recursos para este subsidio provendrían del denominado Medicare Improvement Fund, establecido en 2008 para proteger la cobertura del programa de salud para jubilados y personas con discapacidad.

El fondo cuenta con 2 mil millones de dólares, de acuerdo con la información difundida este sábado.

Trump vincula el pago con las elecciones de noviembre

La propuesta del “Dividendo Trump” está directamente condicionada por el resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

Trump plantea que los 5 mil dólares sean entregados a cada ciudadano adulto si los republicanos consiguen mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

El presidente ya había presentado esta propuesta en septiembre y posteriormente volvió a mencionarla durante un mitin en Carolina del Norte. En esa ocasión reiteró que el pago dependería de que los republicanos conservaran ambas cámaras del Congreso.

La propuesta todavía contempla aspectos por definir, entre ellos el mecanismo para entregar los recursos y las condiciones legales necesarias para efectuar el pago.

Trump también ha planteado anteriormente otros pagos directos relacionados con ingresos provenientes de aranceles, aunque esas propuestas no se han concretado.

Este sábado, el mandatario volvió a pedir a los ciudadanos que acudan a votar el 3 de noviembre y presentó el resultado de las elecciones legislativas como la condición para poner en marcha el denominado “Dividendo Trump”.

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