Tren embiste tráiler con cerveza en Veracruz, provoca rapiña y cierre vial

El accidente ocurrió con un camión de Grupo Modelo. Foto: Cuartoscuro

Un tren embistió un tráiler cargado con cerveza de Grupo Modelo este sábado 3 de octubre de 2026, en el crucero de la carretera federal 145, en la comunidad de La Granja, municipio de Tres Valles, Veracruz, donde la mercancía quedó esparcida y posteriormente se registraron actos de rapiña.

El accidente ocurrió en el tramo La Tinaja-Ciudad Alemán, cuando el tractocamión intentó cruzar las vías férreas y fue impactado por el ferrocarril. Debido a la fuerza del choque, la unidad de carga terminó volcada a un costado de la carretera.

Parte del cargamento de cerveza quedó sobre la vialidad, situación que provocó que decenas de personas y automovilistas acudieran al sitio para retirar mercancía.

TREN EMBISTE TRÁILER CON CERVEZA EN VERACRUZ



Un tren embistió y volcó un tráiler cargado de cerveza la mañana de este sábado en el cruce de la carretera federal 145, en el tramo Tierra Blanca-Tres Valles, a la altura de La Granja.



El accidente ocurrió cuando la pesada unidad… pic.twitter.com/0NNi7MLbBf — México Ahora (@AhoraMex) October 3, 2026

Tren embiste tráiler con cerveza en Tres Valles

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler de Grupo Modelo circulaba por la carretera federal 145 cuando intentó atravesar el cruce ferroviario.

En ese momento, el tren impactó al tractocamión y provocó que la unidad terminara volcada.

El choque ocasionó que los cartones de cerveza que transportaba el tráiler quedaran esparcidos en las inmediaciones del punto donde ocurrió el accidente.

Los reportes disponibles señalan que no hubo personas lesionadas de gravedad como consecuencia del impacto entre el tren y el tráiler.

Registran rapiña tras accidente en carretera 145

Minutos después del choque, decenas de pobladores y automovilistas que se encontraban en la zona se acercaron al lugar.

Las personas comenzaron a retirar los cartones de cerveza que quedaron esparcidos tras la volcadura del tráiler.

También se reportó que algunos individuos recogieron latas sueltas y las colocaron en cubetas para llevárselas.

Los actos de rapiña ocurrieron antes de que las autoridades establecieran el resguardo de la zona y comenzaran las labores para controlar la situación.

Carretera federal 145 queda bloqueada

La posición en la que quedaron el ferrocarril y el tráiler provocó afectaciones a la circulación en la carretera federal 145.

De acuerdo con los reportes proporcionados, la vialidad quedó bloqueada en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar las unidades involucradas en el accidente.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, así como integrantes de corporaciones policiacas, acudieron al lugar para resguardar la zona.

Las autoridades también coordinaron las maniobras necesarias para retirar el tráiler volcado y liberar la carretera.

Recientemente se ha logrado reabrir la circulación parcialmente, según informó Capufe en su cuenta X:

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja – Isla, km 97, dirección La Tinaja. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).



En la zona se… — CAPUFE (@CAPUFE) October 3, 2026

¿Dónde ocurrió el choque del tren y el tráiler?

El accidente se registró en el siguiente punto:

Carretera: federal 145

federal 145 Tramo: La Tinaja-Ciudad Alemán

La Tinaja-Ciudad Alemán Comunidad: La Granja

La Granja Municipio: Tres Valles

Tres Valles Estado: Veracruz

Veracruz Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

La zona corresponde a uno de los puntos de conexión entre La Tinaja y Ciudad Alemán, donde las labores posteriores al accidente afectaron el tránsito vehicular.

Mientras continuaban las maniobras de retiro, se pidió a los conductores que circulaban por este tramo tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Las autoridades mantienen el resguardo del sitio mientras concluyen las labores de limpieza, retiro de las unidades y las diligencias relacionadas con el accidente.

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