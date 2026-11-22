Luca Orellano firmó una noche para el recuerdo en Ciudad Universitaria. Con dos goles de extraordinaria factura, el argentino se convirtió en el héroe de Monterrey y encabezó la victoria 2-0 sobre Pumas en la última jornada del Apertura 2026, resultado que aseguró la clasificación de Rayados a la Liguilla de la Liga MX. Primero apareció con un zurdazo al ángulo y después sentenció el encuentro con otra genialidad al minuto 90+1. Mientras los regiomontanos celebraron su boleto a los cuartos de final, los universitarios confirmaron el cierre de un torneo de pesadilla ante su propia afición.

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