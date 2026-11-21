Familia Buscadora. Foto: Omar Hernánde

Familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco denunciaron que personal de seguridad les negó el acceso a comparecencia en el Poder Legislativo local, donde funcionarios estatales rendirían cuentas sobre los avances en la localización de sus seres queridos.

El grupo de más de 30 integrantes de colectivos como Luz de Esperanza y Hasta Encontrarlos señalaron que, acudieron al recinto legislativo tras haber recibido una invitación formal para participar como observadores y hacer uso de la voz; sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas.

Familias buscadoras denuncian exclusión del Congreso de Jalisco

Ante el impedimento, los buscadores calificaron el hecho como una burla hacia su labor y bloquearon vialidades en el centro de Guadalajara en protesta por el intento de realizar el ejercicio a puerta cerrada.

“Esta invitación que nos hicieron yo lo veo como una burla. Fuimos invitados para ser humillados aquí en la calle, tratándonos como porros. No venimos a manifestarnos, venimos a la invitación que nos hicieron para que nos den informes de lo que se está haciendo con el tema de los desaparecidos”, denunciaron.

Familias buscadoras protestan en Congreso de Jalisco. Foto: Omar Hernández

Diputados se niegan a iniciar sesión sin presencia de víctimas

Los hechos provocaron desacuerdos entre las fuerzas políticas, lo que impidió el desarrollo de la jornada. Diputados de oposición se negaron a iniciar los trabajos legislativos sin la presencia de las víctimas.

A esto se sumó la ausencia de la mitad de los legisladores convocados, lo que derivó en la cancelación oficial de la sesión.

A la rendición de cuentas ante la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas estaban citados los titulares de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (Cobupej), del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

Colectivos acusan falta de avances en búsqueda de desaparecidos

Las familias señalaron que la falta de respuestas refleja el abandono institucional que las obliga a buscar por cuenta propia a sus seres queridos.

“Así están todas las autoridades; no hay avances de ninguna clase. Nosotros somos los que nos encargamos de ir a buscar a nuestros hijos, a escarbar a donde quiera, en cerros, casas abandonadas”, expresaron.

Los colectivos bloquearon el cruce de las calles Independencia y Pino Suárez, a las afueras de la sede del Congreso local.

La comparecencia quedó en suspenso y deberá ser reprogramada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Legislativo jalisciense.

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