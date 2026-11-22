Foto: Jennifer Turrubiartes

El lanzamiento de “Grand Theft Auto VI” (GTA VI) no sólo rompió récords de ventas, también provocó una discusión entre jugadores por los cambios que Rockstar Games incorporó a esta entrega.

Mientras algunos usuarios cuestionan que el videojuego limite ciertas interacciones sexuales y les pida realizar actividades domésticas o fortalecer su relación con Lucía, otros comentarios han reavivado el debate sobre el machismo y la representación de las mujeres en la industria gamer.

¿Por qué algunos jugadores se quejan de los cambios en GTA VI?

Captura de pantalla

Desde su estreno, el 19 de noviembre de 2026, las redes sociales y comunidades de videojuegos se llenaron de reacciones sobre las nuevas dinámicas de GTA VI. Algunas publicaciones ironizan sobre la posibilidad de que el protagonista Jason Duval tenga que comprar flores, hacer reparaciones, conseguir víveres y atender aspectos de su relación con Lucía Caminos, en lugar de concentrarse únicamente en actividades criminales.

La controversia ocurre en una entrega que introduce por primera vez a una mujer como protagonista plenamente desarrollada de la franquicia, junto a un personaje masculino; sin embargo, las críticas no se han limitado a la presencia del personaje femenino. Pues una de las modificaciones que más comentarios ha generado es la relación entre Jason y Lucía con comentarios como “veníamos a asaltar casas, no ha jugar a ser simps”, o, “desde cuando ser macho es limpiar la casa para una vieja”.

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Otra de las acciones que ha causado controversia es la desaparición del club table dance conocido como “Tacón”; en este espacio los jugadores podían emular bailes sexuales con las bailarinas, así como tener encuentros sexuales; sin embargo, en esta edición, Rockstar ha quitado dicho espacio, pues consideraron que Jason debía serle fiel a Lucía, ya que gran parte del juego se basa en desarrollar una relación de confianza.

La eliminación de este espacio causó molestia en los jugadores pues señalan que “les quitaron la posibilidad de mantener encuentros sexuales a cambio de una relación con una negr*“.

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Mandy, otro caso en GTA VI

De acuerdo con otros internautas, estos comentarios reflejan el machismo de la comunidad gamer, pues señalan que personajes como el npc Mandy “fueron bien recibidos debido a que son estereotípicamente atractivas al ser blanca y con un cuerpo curvilíneo”. En páginas de Facebook se pueden ver comentarios como “Yo si cambio a Lucía por Mandy, esta buena”, “Por Mandy y esas curvas si sería simp y limpiaba la casa”.

Las comparaciones entre ambas mujeres también han generado cuestionamientos sobre la manera en que algunos jugadores de GTA VI valoran a los personajes femeninos; pues mientras Lucía es criticada por su apariencia, personalidad y por tener un hijo del protagonista, Mandy recibe comentarios favorables precisamente por los atributos físicos que algunos usuarios consideran deseables.

Lucía también es cuestionada por cumplir esteriotipos de género

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Por otro lado, algunas críticas hacia la protagonista se concentran en que, pese a representar a una mujer latina, continúa respondiendo a determinados cánones hegemónicos de belleza. Algunas jugadoras cuestionaron que su complexión sea demasiado delgada dentro de las opciones de personalización de peso, mientras que otras señalaron que sus caderas amplias también reproducen ciertos estereotipos sobre el cuerpo de las mujeres latinas.

Por otra parte, fans de la franquicia también señalaron que las misiones o apariciones de Lucía y Jason pueden reproducir estereotipos de género, particularmente aquellas relacionadas con la limpieza y el mantenimiento del hogar, actividades que consideran alejadas de las dinámicas de acción que caracterizan a la saga.

En medio de estas reacciones, varios internautas han considerado que “la polémica dejó al descubierto actitudes machistas que persisten en una parte de la comunidad gamer”, donde la apariencia física de los personajes femeninos y el papel que desempeñan dentro de la historia siguen siendo motivo de descalificaciones y comparaciones.

Así, los cambios introducidos en GTA VI no sólo modificaron algunas de las posibilidades de interacción dentro del videojuego, también reabrieron la discusión sobre cómo se representa a las mujeres y qué expectativas mantiene parte del público respecto a ellas.

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