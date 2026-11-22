Raphael sufre taquicardia previo a un concierto. Foto: Getty

El cantante español Raphael, de 83 años, fue trasladado a un hospital este sábado 21 de noviembre de 2026, después de presentar taquicardias y un aumento de la presión arterial minutos antes de ofrecer un concierto en A Coruña, España.

El intérprete de Mi gran noche tuvo que cancelar su presentación en el Coliseum de A Coruña, donde el público ya esperaba el inicio del espectáculo.

De acuerdo con la agencia EFE, que cita fuentes municipales, el artista comenzó a sentirse mal alrededor de las 20:00 horas, aproximadamente 30 minutos antes de salir al escenario.

Tras recibir atención médica, Raphael fue trasladado al hospital Quirón de A Coruña, donde permanece bajo observación, según reportó el diario español La Voz de Galicia.

#Coruña – Cancelado el concierto de Raphael 🎤 en el @ColiseumCoruna por indisposición del artista.



La actuación estaba prevista para las 20:30 h.



Todo el público estaba ya sentado cuando se anunció la suspensión por megafonía 📣 pic.twitter.com/Rljoq9W5Ln — Eloy TP (@EloyTP) November 21, 2026

¿Cómo está de salud Raphael tras ser hospitalizado?

Los primeros reportes indican que Raphael presentó taquicardias, es decir, una frecuencia cardiaca acelerada, además de presión arterial elevada.

Personal sanitario acudió para valorar su estado de salud y posteriormente se determinó su traslado a un centro hospitalario.

El diario La Voz de Galicia informó que el cantante fue llevado en ambulancia al hospital Quirón, donde permanece en observación.

Por su parte, EFE señaló que el artista previsiblemente pasará la noche en el hospital.

Hasta los reportes consultados, no se ha difundido un parte médico oficial que precise la causa de las alteraciones cardiovasculares, su evolución clínica o cuándo podría recibir el alta.

Tampoco se ha confirmado que este episodio esté relacionado con los problemas de salud que enfrentó durante 2024.

Raphael cancela concierto cuando el público ya estaba en el recinto

La presentación estaba programada para las 20:30 horas de este sábado en el Coliseum de A Coruña, como parte de su gira Raphaelísimo.

Sin embargo, el cantante comenzó a sentirse mal durante los preparativos previos al espectáculo.

Cuando se acercaba la hora de inicio, la organización informó por megafonía que la presentación quedaba suspendida debido a una indisposición del artista.

Los asistentes, que ya ocupaban sus lugares, tuvieron que abandonar el recinto.

Según La Voz de Galicia, los organizadores garantizaron la devolución del importe de las entradas.

La cancelación ocurrió después de que Raphael retomara sus presentaciones internacionales, tras varios meses de recuperación por una enfermedad diagnosticada a finales de 2024.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Raphael en 2024?

El nuevo episodio de salud ocurre casi dos años después de que el cantante fuera diagnosticado con un linfoma cerebral primario, un tipo de cáncer que afecta el sistema nervioso central.

El 17 de diciembre de 2024, Raphael presentó un episodio neurológico mientras participaba en la grabación del programa español La Revuelta.

Inicialmente, los médicos investigaron la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Sin embargo, los estudios posteriores permitieron identificar un linfoma cerebral.

El diagnóstico obligó al artista a suspender sus compromisos profesionales y someterse a tratamiento médico.

Después de varios meses alejado de los escenarios, Raphael anunció su regreso a la actividad artística.

El 15 de junio de 2025 retomó sus conciertos con una presentación en el Teatro Romano de Mérida, España.

No existe información médica confirmada que vincule el episodio de taquicardias de este sábado con el linfoma cerebral diagnosticado anteriormente.

¿Qué pasará con los próximos conciertos de Raphael?

Raphael se encuentra de gira con Raphaelísimo, espectáculo con el que recorre distintas ciudades de España y América.

Durante sus presentaciones interpreta canciones como Yo soy aquel, Escándalo y Mi gran noche, además de temas incluidos en su álbum Ayer… aún, publicado en 2024.

Antes de su presentación en A Coruña, el artista había ofrecido un concierto en Valencia.

Su siguiente actuación estaba prevista para el 28 de noviembre en Málaga, España.

Por ahora, no se ha confirmado si esa presentación podrá realizarse conforme a lo programado.

La continuidad de sus compromisos dependerá de su evolución médica y de las decisiones que adopten el cantante y su equipo.

Raphael, nacido el 5 de mayo de 1943 en Linares, Jaén, cuenta con más de seis décadas de trayectoria musical.

El artista cumplió 83 años en mayo de 2026 y continúa activo en los escenarios internacionales.

Su hospitalización ocurre durante una gira que marcó su regreso a los conciertos después del tratamiento por el linfoma cerebral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.