Foto: Pexels

La modelo y actriz venezolana Daniela Spanic, hermana gemela de Gabriela Spanic, sufrió un accidente automovilístico la noche del viernes 20 de noviembre, cuando viajaba por carretera rumbo a Toluca, Estado de México, acompañada de su representante y su maquillista.

El percance fue dado a conocer mediante un video publicado en Instagram, en el que su equipo mostró el vehículo detenido y una grúa que acudió al lugar. Aunque tuvieron que cancelar su asistencia a un evento, los tres ocupantes confirmaron que salieron ilesos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente ni el tramo exacto de la carretera donde ocurrió.

¿Qué le pasó a Daniela Spanic en la carretera?

Daniela Spanic viajaba acompañada de su representante, Rodrigo Fragoso, y del maquillista Yoico Rivera, con quienes se dirigía al evento artístico ViArt.

Durante el trayecto, el vehículo en el que se trasladaban sufrió un accidente que les impidió continuar hacia su destino.

Fue Rodrigo Fragoso quien explicó lo sucedido mediante una grabación compartida en la cuenta de Instagram de la modelo.

“Ya íbamos a ViArt, al evento. Estamos aquí en la carretera y vean que tuvimos un accidente. Gracias a Dios, a los ángeles, al universo, estamos bien”, relató.

En las imágenes se observa a los integrantes del equipo a un costado de la carretera, mientras una grúa atiende la situación.

El representante mostró a Daniela Spanic y al maquillista que los acompañaba, además de confirmar que ninguno había resultado lesionado.

Sin embargo, no explicó cómo ocurrió el percance ni si otros automóviles estuvieron involucrados.

VIDEO: Daniela Spanic habla tras sufrir accidente

Después del accidente, Daniela Spanic apareció en la grabación y expresó su agradecimiento por haber salido con vida junto con sus acompañantes.

“Pero estamos vivos y estamos con Dios en nuestro corazón. Siempre hay que tener esperanza”, declaró la modelo.

Posteriormente, compartió un mensaje en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido.

“Dios y Los Ángeles nos salvaron. Le pedí que intervinieran. Tuvimos un accidente en la carretera, pero estamos VIVOS y podemos reírnos de eso y tomarlo como una experiencia, nunca hay que perder la esperanza”, escribió.

Las publicaciones permitieron conocer el estado de los involucrados después del percance.

De acuerdo con sus propios testimonios, tanto Daniela Spanic como Rodrigo Fragoso y Yoico Rivera se encontraban bien.

Hasta este sábado 21 de noviembre, no se habían dado a conocer reportes de hospitalizaciones relacionadas con el accidente.

Daniela Spanic cancela asistencia a evento en Toluca

El accidente también provocó que Daniela Spanic y su equipo cancelaran su participación en ViArt, evento al que se dirigían cuando ocurrió el incidente.

Rodrigo Fragoso lamentó que no pudieran cumplir con el compromiso, aunque destacó que los tres habían salido con vida.

“Estamos vivos, es lo importante. Y ya será para el siguiente año”, comentó durante la grabación.

El representante explicó que habían intentado llegar al encuentro, pero el percance les impidió continuar con el viaje.

Hasta el momento, el equipo de la modelo no ha informado si retomará sus actividades programadas durante los próximos días.

¿Quién es Daniela Spanic, hermana de Gabriela Spanic?

Daniela Spanic es una modelo, actriz y conductora venezolana, conocida también por ser hermana gemela de Gabriela Spanic, protagonista de la telenovela La usurpadora.

Nació el 10 de diciembre de 1973 en Venezuela y comenzó su trayectoria profesional en el modelaje durante su adolescencia.

Posteriormente, participó en producciones televisivas y desarrolló proyectos profesionales en México y otros países.

También incursionó en la conducción y la pintura, actividades que ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales.

Tras el accidente ocurrido rumbo a Toluca, la modelo retomó sus publicaciones en Instagram, donde compartió una fotografía junto a su equipo y escribió:

“Aunque se nos ponga difícil, que no se nos apague la SONRISA”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.