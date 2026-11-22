Alerta EE. UU. tras violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos emitió este sábado una alerta de seguridad para Sinaloa, tras los enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder del Cártel de Guasave.

A través de su Consulado General en Hermosillo, las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos evitar la carretera federal México 15, entre Los Mochis y Culiacán, ante el riesgo de nuevos episodios de violencia.

La advertencia se emitió después de los hechos registrados durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre en distintos puntos del norte y centro de Sinaloa.

El aviso también advierte sobre posibles interrupciones en vuelos y servicios de autobuses, por lo que recomienda verificar las condiciones del transporte antes de viajar.

¿Qué municipios de Sinaloa están incluidos en la alerta de EE. UU.?

El Departamento de Estado informó que el Consulado General en Hermosillo mantiene vigilancia sobre los acontecimientos de seguridad registrados en cuatro localidades:

Ahome.

Guamúchil.

Guasave.

Navolato.

En estas zonas se reportaron enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y vehículos incendiados, después del operativo militar que permitió la captura de “El Chapo Isidro”.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que podrían presentarse nuevos hechos violentos en otras partes de Sinaloa.

Por ello, recomendaron a sus ciudadanos permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades locales y reducir los desplazamientos que no sean indispensables.

Mexico: U.S. Consulate General Hermosillo is monitoring reports of ongoing security operations, armed clashes, road blockades, and vehicle fires that occurred overnight in Ahome, Guamúchil, Guasave, and Navolato following the arrest of Fausto Isidro Meza-Flores. U.S. citizens… pic.twitter.com/zmGEXh6bM2 — TravelGov (@TravelGov) November 21, 2026

¿Qué carretera pide evitar Estados Unidos en Sinaloa?

La advertencia identifica específicamente la carretera federal México 15, en el tramo comprendido entre Los Mochis y Culiacán, como una vía que debe evitarse debido a los acontecimientos de seguridad.

El Consulado retomó las recomendaciones de las autoridades mexicanas para que la población permanezca resguardada y evite circular por las zonas afectadas.

Durante la mañana del sábado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó interrupciones de circulación en ambos sentidos en dos puntos:

Carretera Guamúchil-Guasave, a la altura del Puente Sinaloa.

Carretera Culiacán-Los Mochis, en el punto de referencia de Culiacán.

Las afectaciones ocurrieron después de que grupos armados utilizaron vehículos incendiados para bloquear distintas vialidades.

Las autoridades recomendaron consultar las actualizaciones sobre las condiciones carreteras antes de iniciar cualquier traslado.

Sinaloa reporta 90% de avance en reapertura de carreteras

Mientras Estados Unidos mantiene su advertencia por posibles nuevos hechos violentos, el Gobierno de Sinaloa informó que las labores para restablecer la circulación registraban un avance del 90% durante la tarde de este sábado.

La administración estatal señaló que elementos de los tres órdenes de gobierno trabajaban en el retiro de vehículos incendiados y otras unidades utilizadas para bloquear las carreteras.

Las maniobras se concentraron en vialidades del centro y norte de la entidad, donde se registraron las principales afectaciones.

Las autoridades estatales también informaron que mantenían operativos de seguridad y vigilancia en las zonas afectadas.

Sin embargo, el avance en la liberación de carreteras no significa necesariamente que hayan concluido los riesgos de seguridad.

La alerta estadounidense recomienda mantener precauciones ante la posibilidad de nuevos incidentes.

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos en Sinaloa?

El Consulado General en Hermosillo difundió medidas preventivas para los estadounidenses que se encuentran en la entidad o tienen previsto trasladarse por la región.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Permanecer resguardados en lugares seguros.

Evitar desplazamientos innecesarios.

No acercarse a zonas con operaciones policiales o militares.

Mantenerse informados mediante fuentes locales.

Seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Evitar concentraciones de personas.

Confirmar con las aerolíneas el estado de los vuelos.

Informar a familiares o amigos sobre su ubicación y condiciones de seguridad.

Llamar al 911 en caso de emergencia.

El Departamento de Estado recordó que Sinaloa permanece clasificado en el Nivel 4: No viajar, la advertencia más alta de su sistema de recomendaciones internacionales.

Esta clasificación ya estaba vigente antes de la captura de “El Chapo Isidro”, por lo que no representa una nueva restricción impuesta este sábado.

Captura de “El Chapo Isidro” deja cuatro militares y siete agresores muertos

La alerta estadounidense se produjo después del operativo de fuerzas federales que permitió la detención de Fausto Isidro Meza Flores, identificado como presunto jefe del Cártel de Guasave, organización relacionada con la estructura criminal de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante la operación fueron detenidas ocho personas, entre ellas integrantes de la estructura de mando y operación financiera del grupo delictivo.

El saldo reportado por las autoridades mexicanas fue de cuatro militares fallecidos y siete presuntos agresores muertos.

La captura provocó una serie de bloqueos e incendios de vehículos en distintos municipios sinaloenses, lo que obligó a desplegar operativos para recuperar la circulación.

El Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera la detención o condena de Meza Flores.

¿Cómo solicitar ayuda al Consulado de Estados Unidos?

El Departamento de Estado puso a disposición de sus ciudadanos los siguientes números para solicitar asistencia:

Desde México:

+52 55 2579 2000.

Desde Estados Unidos:

1-301-985-8843.

Asistencia consular del Departamento de Estado:

1-888-407-4747.

1-202-501-4444.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que sus ciudadanos deben seguir las recomendaciones de seguridad y consultar las condiciones de las carreteras y los servicios de transporte antes de desplazarse por Sinaloa.

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