El “R2”, permanece hospitalizado bajo custodia. Foto: Omar Hernández

Por tercera ocasión consecutiva, la audiencia inicial en contra de Rafael “N”, alias el “R2”, fue suspendida luego de que médicos en Jalisco certificaran que permanece bajo sedación en terapia intensiva, tras presentar un severo episodio psiquiátrico y alucinaciones.

La diligencia judicial estaba programada para realizarse vía videollamada; sin embargo, al establecerse la conexión, Rafael “N” apareció inmóvil y dormido en su cama de hospital.

“El R2” permanece hospitalizado bajo custodia

El detenido, señalado como presunto líder de la célula delictiva “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cumple 12 días internado bajo un fuerte operativo de seguridad en el Hospital Civil de Guadalajara.

Tanto médicos del nosocomio como una perito adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieron en que el acusado no se encontraba en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer ante la autoridad.

Reportan crisis de ansiedad y episodios de alucinaciones

De acuerdo con los informes clínicos presentados ante el juez federal, el imputado desarrolló un cuadro de estrés agudo, crisis severas de ansiedad y episodios recurrentes de alucinaciones.

Ante la sospecha de posibles alteraciones neurológicas, los especialistas ordenaron la intervención del área de psiquiatría, donde actualmente recibe un tratamiento a base de fármacos e inyecciones que lo mantienen sedado durante lapsos prolongados.

La audiencia fue aplazada nuevamente. Foto: Omar Hernández

Defensa del “R2” consigue aplazar audiencia

Mientras tanto, la defensa legal del “R2” presentó los dictámenes médicos para argumentar incapacidad física y mental del acusado.

Con estos argumentos, el proceso judicial fue aplazado nuevamente, lo que frenó su traslado al complejo penitenciario de Puente Grande.

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