Estos planetas serán visibles desde México. Foto: Pexels

Este domingo 22 de noviembre de 2026, México tendrá una oportunidad para observar una alineación aparente de cuatro planetas: Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, que podrán distinguirse a simple vista, sin necesidad de telescopio, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

El fenómeno, conocido popularmente como desfile planetario, será visible durante las horas previas al amanecer. Para observarlo, será necesario buscar un lugar con el horizonte despejado y dirigir la mirada hacia el este-sureste.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, la alineación podrá observarse entre el 13 y el 22 de noviembre. Sin embargo, los últimos días de ese periodo ofrecen mejores condiciones para localizar Mercurio, el planeta más difícil de distinguir.

¿A qué hora ver la alineación de cuatro planetas en México?

El mejor momento para buscar los cuatro planetas será durante la hora previa al amanecer del domingo 22 de noviembre.

En la Ciudad de México, se recomienda comenzar la observación aproximadamente entre las 5:45 y las 6:00 horas, cuando todavía existe suficiente oscuridad para distinguir algunos de los planetas.

La ventana favorable se extenderá durante parte del crepúsculo matutino, aunque la creciente claridad dificultará la identificación de los objetos menos brillantes.

Según Time and Date, el Sol saldrá a las 6:48 horas en la Ciudad de México este domingo.

Como referencia, Star Walk calculó para el 20 de noviembre una ventana de observación de 5:45 a 6:25 horas, con un momento óptimo cercano a las 6:15. Estos horarios son orientativos y pueden variar para el domingo 22.

En otras entidades del país, la hora de observación dependerá de la ubicación geográfica y del momento local del amanecer.

¿Cómo identificar a Mercurio, Venus, Marte y Júpiter?

Aunque los cuatro planetas podrán observarse sin instrumentos especializados, no tendrán el mismo brillo ni aparecerán a la misma altura.

Estas son las principales características para identificarlos:

Mercurio: aparecerá relativamente cerca del horizonte oriental. Será el más complicado de localizar debido a su proximidad aparente al Sol y a la claridad del amanecer.

aparecerá relativamente cerca del horizonte oriental. Será el más complicado de localizar debido a su proximidad aparente al Sol y a la claridad del amanecer. Venus: destacará por su brillo y se encontrará más alto que Mercurio. Puede utilizarse como referencia para buscar al planeta más cercano al Sol.

destacará por su brillo y se encontrará más alto que Mercurio. Puede utilizarse como referencia para buscar al planeta más cercano al Sol. Marte: será reconocible por su tonalidad rojiza. Aparecerá en una región más elevada del cielo, cerca de Júpiter.

será reconocible por su tonalidad rojiza. Aparecerá en una región más elevada del cielo, cerca de Júpiter. Júpiter: será uno de los objetos más brillantes del cielo matutino. Se encontrará próximo a Marte, en dirección a la constelación de Leo.

Los cuatro planetas estarán distribuidos a lo largo de una franja amplia del cielo, por lo que no necesariamente podrán observarse todos dentro de un mismo campo visual reducido.

Star Walk recomienda localizar primero a Júpiter y Marte, después buscar a Venus y finalmente intentar identificar a Mercurio, cuando alcance una altura suficiente sobre el horizonte.

¿Por qué el 22 de noviembre será una buena fecha para observarlos?

El domingo 22 de noviembre forma parte de un periodo favorable para observar los cuatro planetas, especialmente por las condiciones de visibilidad de Mercurio.

El 20 de noviembre, este planeta alcanzó su máxima elongación occidental, una posición en la que su separación angular respecto del Sol llegó aproximadamente a 19.6 grados.

Esta circunstancia facilita su observación antes del amanecer, pues permite encontrarlo más alto sobre el horizonte durante el crepúsculo.

Por ello, Star Walk identifica el periodo del 20 al 22 de noviembre como una de las mejores oportunidades para localizarlo.

Además, el domingo ocurrirá otro fenómeno: Marte, Júpiter y Régulo, una estrella de la constelación de Leo, formarán un triángulo aparente en el cielo.

Los tres objetos ocuparán una región de aproximadamente cuatro grados y podrán distinguirse sin telescopio bajo condiciones favorables.

¿Qué es una alineación planetaria y por qué ocurre?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que las alineaciones planetarias ocurren cuando varios planetas parecen distribuirse a lo largo de una misma línea o arco vistos desde la Tierra.

Esto sucede porque los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol en planos relativamente similares.

Desde nuestro planeta, sus posiciones aparentes se proyectan sobre una franja del cielo conocida como eclíptica.

Sin embargo, esto no significa que Mercurio, Venus, Marte y Júpiter estén físicamente alineados en el espacio ni que formen una línea perfectamente recta.

La NASA también señala que los desfiles planetarios no son acontecimientos exclusivos de un solo día y pueden mantenerse visibles durante varias jornadas.

Aunque observar cuatro o cinco planetas simultáneamente no ocurre todos los años, tampoco se trata de un fenómeno único o extraordinariamente raro.

Recomendaciones para observar los cuatro planetas

Para aumentar las posibilidades de distinguir la alineación planetaria del domingo, los especialistas recomiendan tomar algunas precauciones:

Buscar un horizonte despejado: evitar edificios, montañas y otros obstáculos hacia el este-sureste.

evitar edificios, montañas y otros obstáculos hacia el este-sureste. Comenzar antes del amanecer: la luz solar dificultará progresivamente la observación.

la luz solar dificultará progresivamente la observación. Elegir un sitio con cielo despejado: las nubes y la neblina pueden impedir la visibilidad.

las nubes y la neblina pueden impedir la visibilidad. Utilizar aplicaciones astronómicas: herramientas como Star Walk 2 o Stellarium permiten identificar la posición de cada planeta.

herramientas como Star Walk 2 o Stellarium permiten identificar la posición de cada planeta. Usar binoculares de manera opcional: pueden ayudar a localizar Mercurio, pero nunca deben apuntarse hacia el Sol.

Aunque la contaminación lumínica puede afectar la observación, contar con un horizonte libre de obstáculos será especialmente importante para identificar a Mercurio y Venus.

La posibilidad de observar los cuatro planetas dependerá de las condiciones atmosféricas y de la ubicación de cada persona.

El fenómeno no requiere telescopio y podrá disfrutarse durante las primeras horas del domingo, antes de que la luz del Sol impida distinguir los planetas más cercanos al horizonte.

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