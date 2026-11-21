Continúa una fuerte movilización de fuerzas federales. Foto: Cuartoscuro

Una camioneta con posibles cuerpos calcinados en su interior, el hallazgo de tres hombres asesinados y numerosos vehículos destruidos por el fuego forman parte del panorama que dejó la jornada de enfrentamientos armados en Guasave, donde este sábado 21 de noviembre continúa una fuerte movilización de fuerzas federales.

Reportan posibles cuerpos calcinados en camioneta blindada

Uno de los puntos que concentra la atención de las autoridades se encuentra sobre la calle Benigno Valenzuela, frente a la escuela primaria 6 de Enero, donde quedó abandonada una camioneta de redilas, aparentemente modificada con blindaje artesanal y con daños considerables.

Se reportó que dentro de esta unidad podrían encontrarse varias personas sin vida, algunas posiblemente calcinadas.

Hallan a tres hombres asesinados en carretera de Guasave

En otro hecho, fueron encontrados tres hombres asesinados sobre la carretera estatal que conecta Guasavito con La Cofradía, en las inmediaciones de la sindicatura de El Burrión, a un costado del estadio de béisbol de Mojolo.

Las víctimas se encontraban cerca de una camioneta Ram HEMI blanca, de doble rodado, equipada con blindaje artesanal y con numerosos impactos de arma de fuego. Uno de los cuerpos estaba junto a la unidad, mientras que los otros dos fueron localizados cerca de una barda del campo deportivo.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que inició las investigaciones para establecer la identidad de los fallecidos y determinar las circunstancias de su muerte.

Despliegue militar continúa tras enfrentamientos

Mientras tanto, convoyes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina continúan desplazándose por diferentes sectores de Guasave, después de los enfrentamientos registrados durante la tarde y noche del viernes 20 de noviembre.

Las consecuencias de los hechos violentos también se observan en diferentes vialidades. En las inmediaciones del malecón, debajo del puente nuevo, quedó una unidad blindada, mientras que en Guasavito y sobre el bulevar del Ayuntamiento se reportaron otros vehículos incendiados.

Entre las unidades destruidas se encuentra un camión utilizado por una agrupación musical, localizado cerca de una gasolinera sobre el bulevar Millán. También se registraron automóviles quemados debajo del puente de Bienvenida, además de daños en una gasolinera, un kiosco y una tienda de conveniencia.

Suspenden transporte público por hechos violentos

La situación de inseguridad provocó además la suspensión de los servicios de taxis, transporte urbano y suburbano durante este sábado. Los concesionarios y representantes de los transportistas determinaron retirar las unidades de circulación para proteger a trabajadores y pasajeros.

Las organizaciones del transporte señalaron que las actividades se reanudarán cuando existan condiciones que permitan prestar el servicio sin poner en riesgo a la población.

A este escenario se suma la preocupación por reportes de personas desaparecidas.

Guasave permanece bajo vigilancia militar

Guasave permanece bajo vigilancia militar mientras las autoridades ministeriales trabajan para esclarecer los homicidios, verificar los reportes sobre posibles cuerpos calcinados y establecer el saldo total de víctimas y daños materiales.

Esta jornada violenta ocurre en el contexto de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, identificado como líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Sin embargo, hasta el momento, no se ha establecido oficialmente una relación directa entre su detención y los hechos violentos registrados en Guasave.

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