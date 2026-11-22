Miley Cyrus vive su segundo matrimonio. Foto: AFP

La cantante estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se habrían casado este fin de semana en una ceremonia privada en Palm Springs, California, de acuerdo con reportes de TMZ y Entertainment Tonight.

La intérprete de “Flowers”, de 33 años, y el baterista, de 28, habrían reunido a familiares y amigos cercanos para celebrar su unión.

Esto se sabe sobre la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

Tish Cyrus was spotted having an emotional moment with her husband, Dominic Purcell, on her daughter Miley Cyrus' wedding day.



🎥 Backgrid pic.twitter.com/hULCdNgf9x — TMZ (@TMZ) November 21, 2026

Según Entertainment Tonight, entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah Cyrus; aunque hasta el momento no se ha revelado el lugar exacto de la celebración, los reportes apuntan a que la pareja eligió Palm Springs para festejar sus nupcias.

Antes de la ceremonia, Miley y Maxx tuvieron una cena de ensayo el viernes 20 de noviembre, a la que acudieron alrededor de 20 invitados, según Page Six. Fotografías obtenidas por ese medio y TMZ mostraron a la cantante y al músico tomados de la mano mientras salían del encuentro.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la cena tuvo una decoración con flores y velas, el menú incluía las iniciales “M + M” y ofrecía filet mignon y ravioles de langosta de Maine como platos principales. Para el postre, los invitados podían elegir entre pastel de chocolate con caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa.

No se confirmó si Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, estuvo presente en la reunión.

¡MILEY CYRUS ESTÁ A HORAS DE LLEGAR AL ALTAR!



La cantante y su prometido, el músico Maxx Morando, afinan los últimos detalles de lo que sería una de las bodas más esperadas del espectáculo.



A través de fotografías que han comenzado a circular, se pueden apreciar los… pic.twitter.com/v8YXoCnll5 — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) November 21, 2026

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su historia en 2021, cuando fueron presentados mediante una cita a ciegas, la cantante contó a British Vogue que el encuentro fue una sorpresa para ella. “Nos organizaron una cita a ciegas. Bueno, para mí fue a ciegas y para él no tanto. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, relató.

La pareja fue vinculada públicamente en diciembre de ese año, cuando los vieron tomados de la mano entre bastidores durante el especial de Año Nuevo de la cantante para NBC. Con el paso del tiempo, mantuvieron su relación lejos de la exposición mediática, aunque comenzaron a aparecer juntos en algunas alfombras rojas. Para 2024, según reportes, ya vivían juntos.

Más tarde, la cantante contó en “Good Morning America”que la propuesta la tomó por sorpresa, en julio de 2026, Morando reveló a Wonderland Magazine que le pidió matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, en 2025.

Miley Cyrus ya estuvo casada con Liam Hemsworth: así fue su primer matrimonio

Antes de su relación con Maxx Morando, Miley Cyrus estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, a quien conoció en 2009 durante el rodaje de la película T”he Last Song“. Después de varios años de una relación intermitente y un primer compromiso en 2012, la pareja retomó su romance en 2016.

La cantante y el actor se casaron el 23 de diciembre de 2018, durante una ceremonia privada en su casa de Franklin, Tennessee, Miley confirmó la noticia días después al compartir fotografías de la boda en sus redes sociales.

Sin embargo, el matrimonio duró menos de un año, en agosto de 2019, ambos anunciaron su separación y Liam presentó la solicitud de divorcio; el proceso concluyó en enero de 2020, cuando se formalizó legalmente la disolución de su matrimonio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.