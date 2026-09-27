Rafa Márquez debuta al frente de la Selección Mexicana con empate ante Colombia gracias a Gilberto Mora

Gilberto Mora fue el héroe de México ante Colombia | Imago7

La Selección Mexicana inició la etapa de Rafael Márquez con empate 1-1 ante Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en un partido amistoso en el que el Tricolor generó varias oportunidades y estrelló tres remates en los postes.

Luis Suárez adelantó al conjunto colombiano al minuto nueve con un cabezazo tras un centro de Richard Ríos, mientras México respondió con intentos de Roberto Alvarado, Luis Chávez y Armando González que terminaron en los postes. En el segundo tiempo apareció Gilberto Mora para marcar el empate al minuto 62, luego de recibir el balón dentro del área, superar la marca defensiva y definir ante Álvaro Montero. Con 17 años, 11 meses y 12 días, Mora se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana absoluta, además de conseguir su primera anotación internacional en su estreno con el dorsal 10.

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