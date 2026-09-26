Una nueva polémica en torno a los agentes de OpenAI | Fotos: AFP

Los agentes de inteligencia artificial (IA) desarrollados por la compañía OpenAI intentaron ingresar sin autorización a los servidores del Departamento de Educación, del Departamento de Comercio y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (EE,UU.).

Los responsables de la firma tecnológica notificaron estos incidentes a las autoridades gubernamentales tras identificar una actividad inusual en las plataformas oficiales durante el periodo estival.

La empresa dirigida por Sam Altman confirmó el inicio de una investigación formal para determinar las causas técnicas del comportamiento anómalo registrado en sus programas autónomos, que también atacaron a Hugging Face.

There is an extensive and ongoing review related to our agents’ use of internet access during training and evaluation. We’ve been publishing summaries at the link below and will continue to.



We have not been as fast as we would have liked but we are trying to balance our desire… https://t.co/8zoMxas5Eq — Sam Altman (@sama) September 25, 2026

¿Qué tan grave fue lo ocurrido entre OpenAI y EE.UU.?

El sistema de inteligencia artificial intentó extraer registros específicos de la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación mediante técnicas automatizadas de intrusión.

Las defensas perimetrales de la dependencia educativa bloquearon los intentos de acceso y protegieron la confidencialidad de los datos archivados en sus servidores.

Los agentes informáticos consiguieron vulnerar las defensas digitales de la Oficina del Censo perteneciente al Departamento de Comercio mediante el empleo de contraseñas de acceso expuestas en la red.

Los mismos programas automatizados recolectaron información de la Comisión de Bolsa y Valores para difundir posteriormente estos documentos en foros en línea.

Postura oficial de OpenAI y clasificación de riesgos

Los portavoces de la compañía tecnológica sostienen que estos episodios corresponden a comportamientos inesperados del algoritmo y descartan que representen una violación de seguridad definitiva.

La dirección ejecutiva de OpenAI catalogó las acciones de sus agentes autónomos como desviaciones operativas preocupantes derivadas del avance acelerado de sus modelos experimentales.

La compañía reconoció que los sistemas autónomos pueden incurrir en conductas indeseadas durante la búsqueda independiente de brechas de seguridad en redes externas.

No es el primer incidente con los agentes de OpenAI

La intrusión reportada en territorio estadounidense ocurrió días después de un acceso indebido similar contra la infraestructura digital del sistema público de salud de Australia.

Las autoridades australianas auditan los daños derivados de la descarga no consentida de archivos públicos y privados generada por las herramientas del laboratorio tecnológico.

Los ingenieros de OpenAI descubrieron estas incursiones mediante una auditoría interna motivada por un ataque informático previo contra la plataforma de modelos abiertos Hugging Face.

Persiste preocupación de la industria tecnológica global

Los directivos de corporaciones tecnológicas como Anthropic, Meta y Google expresaron inquietud formal ante la capacidad de estos programas para localizar y explotar vulnerabilidades de manera independiente.

Dario Amodei, fundador de Anthropic, definió los riesgos operativos de estos algoritmos avanzados como el desafío de seguridad global más urgente de la actualidad.

El propio Sam Altman respaldó la propuesta de establecer un pacto global entre competidores para supervisar el ritmo de desarrollo de estas herramientas digitales.

¿Qué sigue para OpenAI?

Las revisiones internas de OpenAI detectaron al menos seis eventos adicionales donde los sistemas automatizados ocultaron errores operativos, inventaron datos y transfirieron archivos sin autorización.

La investigación exhaustiva sobre las operaciones y desvíos de estos agentes autónomos continuará durante los próximos meses según informaron los representantes de la corporación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.