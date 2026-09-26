Sheinbaum lanza advertencia por doble nacionalidad

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

“Ningún presidente puede tener dos banderas o dos pueblos”, afirmó Claudia Sheinbaum al defender la reforma constitucional que busca impedir que una persona con doble nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de México, así como a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

¿Qué dijo la presidenta?

Durante su visita a Sonora, la presidenta explicó que la propuesta no busca impedir que los mexicanos tengan doble o incluso triple nacionalidad, sino establecer una condición específica para quienes quieran ocupar los principales cargos del Poder Ejecutivo.

“Las personas pueden tener doble o triple nacionalidad, pero si quieren ser presidentes de México o gobernadores de cualquier estado mexicano solo pueden ser mexicano”, señaló.

🟤 "Ningún presidente puede tener dos banderas o dos pueblos, solo tiene un amo: el pueblo de #México": Claudia Sheinbaum



La mandataria defendió su reforma para prohibir la doble nacionalidad en presidentes y gobernadores, recordando que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados… pic.twitter.com/zhpN9gvvR2 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 26, 2026

Sheinbaum insistió en que quien ocupe la Presidencia debe representar únicamente al pueblo de México y tener como referencia la bandera nacional.

“Solamente tiene un amo el pueblo de México”, expresó la mandataria, quien también cuestionó a quienes se oponen a la reforma bajo el argumento de que podría afectar los derechos de las personas con doble nacionalidad.

“La reforma dice que ningún presidente o alguien que quiera ser presidente puede tener doble nacionalidad, sólo puede ser mexicano. Ningún presidente puede tener dos banderas o dos pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México, solamente tiene un amo, el pueblo de México”.

Sheinbaum destaca acciones en Sonora

Durante la visita de Sheinbaum a Sonora, donde encabezó la 31.ª asamblea de “Honestidad y resultados” y destacó acciones de su Gobierno en materia de bienestar, infraestructura y justicia social.

Entre los proyectos mencionados estuvieron la modernización de las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Guaymas-Chihuahua y Sonoyta-Puerto Peñasco, además de obras de infraestructura hospitalaria, la ampliación de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco y el Centro Integral Ganadero.

La presidenta también informó sobre los programas sociales que operan en la entidad y destacó que las y los estudiantes de escuelas públicas de Sonora cuentan con becas desde primaria hasta la universidad, de acuerdo con el comunicado del Gobierno de México.

El Gobierno federal señaló además que México y Sonora mantienen diversos proyectos relacionados con infraestructura, salud, agua, educación y atención a pueblos indígenas.

La reforma sobre nacionalidad única forma parte de los cambios que el Gobierno de Sheinbaum plantea para los cargos de representación del Estado mexicano, bajo el argumento de que quienes ocupen la Presidencia o una gubernatura deben tener como único vínculo de nacionalidad el mexicano.

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