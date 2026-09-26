Por huracán Polo, suspenden clases lunes y martes en Baja California Sur

Fotos: Cuartoscuro / Conagua

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur informó que se suspenden las labores escolares y administrativas durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre, como medida preventiva ante los posibles efectos del huracán Polo en la entidad.

La suspensión aplica para escuelas públicas y privadas, así como para todas las áreas de la SEP estatal en los cinco municipios de Baja California Sur.

La medida fue tomada por indicaciones del Consejo Estatal de Protección Civil, ante la evolución del sistema ciclónico y las condiciones que podría generar en territorio sudcaliforniano.

¿Cuándo se suspenden las clases?

La SEP de Baja California Sur indicó que la suspensión será durante: Lunes 28 de septiembre.

Martes 29 de septiembre. La medida contempla escuelas públicas y privadas de los cinco municipios de Baja California Sur, además de las labores administrativas de la Secretaría de Educación Pública estatal.

¿Por qué suspenden las clases en Baja California Sur?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo se mantiene como huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se localiza al suroeste de la península de Baja California.

A las 15:00 horas de este sábado, el centro de Polo se ubicaba a 540 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 680 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de 280 km/h, mientras se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California Sur, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de la entidad.

Infórmate en los gráficos sobre las condiciones de #Lluvia, #Viento y #Oleaje que generará el #Huracán #Polo. El lunes 28 y martes 29 serán los días más críticos en cuanto a las precipitaciones 🌦️ ⛈️principalmente en #BajaCaliforniaSur, #Sonora y el norte de #Sinaloa pic.twitter.com/j7y9YKmzSg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

¿Cuándo tocará tierra el huracán Polo?

El pronóstico del SMN señala que Polo continuará acercándose a Baja California Sur durante los próximos días, aunque se prevé que disminuya gradualmente su intensidad.

Para el 28 de septiembre, el pronóstico ubica al sistema como huracán categoría 2, a unos 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, mientras que para las primeras horas del 29 de septiembre se prevé que se encuentre en tierra, como huracán categoría 1, a 55 kilómetros al sur de Mulegé.

Foto: Conagua

Además de las lluvias, se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, así como oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas del estado.

La autoridad meteorológica mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje.

La SEP de Baja California Sur también pidió a la comunidad escolar mantenerse atenta a la información oficial sobre la evolución de Polo.

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